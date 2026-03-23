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बालोद में पिकअप पलटने से 2 महिलाओं की मौत, 12 से ज्यादा घायल

मिली जानकारी के अनुसार, ग्राम पद्देटोला के निवासी पिकअप वाहन में सवार होकर ख़लबत्तर गांव एक नामकरण संस्कार में गए थे.कार्यक्रम संपन्न होने के बाद जब सभी वापस लौट रहे थे, तभी भंवरमरा नेताम टोला मोड़ के पास चालक ने वाहन पर से नियंत्रण खो दिया और पिकअप सड़क किनारे पलट गई.

बालोद: जिले के मंगचुआ थाना क्षेत्र के अंतर्गत भंवरमरा नेताम टोला मोड़ के पास रविवार को एक भीषण सड़क हादसा हो गया. पद्देटोला से एक नामकरण संस्कार में शामिल होकर लौट रहे ग्रामीणों से भरी पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गई. इस दर्दनाक हादसे में दो महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई महिलाएं घायल हो गई.

मृतकों की हुई पहचान

हादसे में जान गंवाने वाली महिलाओं की पहचान पुलिस ने कर ली है. जिसमें मान बाई (68 वर्ष) पति विदाराम, निवासी पद्देटोला और नंदिनी (40 वर्ष): निवासी पद्देटोला है. दोनों के शव को मर्चुरी में रखवाया गया है. आगे मांगचुआ पुलिस कार्रवाई कर रही है.

राहत एवं बचाव कार्य में जुटी पुलिस

घटना की सूचना मिलते ही मंगचुआ पुलिस की टीम दलबल के साथ मौके पर पहुंची. स्थानीय ग्रामीणों की मदद से घायलों को तुरंत वाहन से बाहर निकाला गया और एम्बुलेंस के जरिए लोहारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया. डॉक्टरों के अनुसार, कुछ घायलों की स्थिति गंभीर बनी हुई है, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर किया जा सकता है.

थाना प्रभारी प्रदीप कंवर ने बताया कि हादसे की सूचना मिलते ही राहत कार्य शुरू कर दिया गया. शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है. प्रथम दृष्टया मोड़ पर वाहन की गति अनियंत्रित होना दुर्घटना का कारण लग रहा है. मामले की विस्तृत जांच की जा रही है.