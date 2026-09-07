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बागपत में भीषण सड़क हादसा: कैंटर की टक्कर से श्रद्धालुओं से भरी पिकअप पलटी; 6 की मौत, 25 घायल

बागपत में भीषण सड़क हादसा ( Photo credit;ETV Bharat )