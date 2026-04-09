बीजापुर के भोपालपटनम से लगे सोमनपल्ली में मजदूरों से भरी पिकअप पलटी, कई गंभीर रूप से घायल
भोपालपटनम इलाके से काम की तलाश में जा रहे मजदूरों से भरी एक पिकअप गाड़ी अचानक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : April 9, 2026 at 11:14 AM IST
बीजापुर: बीजापुर जिले के भोपालपटनम क्षेत्र से लगे महाराष्ट्र सीमा के सोमनपल्ली गांव के पास एक भीषण सड़क हादसा हुआ है. जिसमें कई मजूदर घायल हुए हैं.
भोपालपटनम इलाके से काम की तलाश में पलायन कर रहे मजदूरों से भरी एक पिकअप गाड़ी अचानक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई. हादसा इतना जोरदार था कि वाहन में सवार मजदूर इधर-उधर जा गिरे, जिससे कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि कुछ को सामान्य चोटें आई हैं.
ओवरलोडिंग और तेज रफ्तार बनी हादसे की वजह
बताया जा रहा है कि पिकअप वाहन में क्षमता से अधिक मजदूर सवार थे और तेज रफ्तार के कारण चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख सका, जिसके चलते यह हादसा हुआ. घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई.
भोपालपटनम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज
स्थानीय ग्रामीणों और राहगीरों ने तत्परता दिखाते हुए घायलों को वाहन से बाहर निकाला और तत्काल इलाज के लिए भोपालपटनम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया.
गंभीर घायल बीजापुर रेफर
स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने गंभीर रूप से घायल मजदूरों की स्थिति को देखते हुए उन्हें बेहतर इलाज के लिए बीजापुर जिला अस्पताल रेफर कर दिया. कुछ घायलों की हालत नाजुक बताई जा रही है. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लेते हुए जांच शुरू कर दी है.
प्रशासन द्वारा घायलों के उपचार की समुचित व्यवस्था की जा रही है. इस हादसे ने एक बार फिर मजदूरों के असुरक्षित परिवहन और पलायन की समस्या को उजागर कर दिया है.