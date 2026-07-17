एमपी के सिंगरौली से आ रही श्रद्धालुओं से भरी पिकअप पलटी, 13 घायल
प्रसिद्ध कुदरगढ़ देवी धाम दर्शन के लिए जा रहे श्रद्धालुओं से भरी एक पिकअप वाहन हादसे का शिकार हो गई.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : July 17, 2026 at 2:51 PM IST
सूरजपुर: एक पिकअप बांक घाट के पास बेकाबू होकर पहले पेड़ से टकराई, फिर पलट गई. इस हादसे में वाहन में सवार 13 श्रद्धालु घायल हो गए, जिनमें पांच लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है.
घायलों का इलाज
सभी घायलों को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ओडगी पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर रूप से घायल पांच लोगों को बेहतर इलाज के लिए जिला चिकित्सालय सूरजपुर रेफर कर दिया गया. हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे.
मध्यप्रदेश के सिंगरौली जिले के हैं श्रद्धालु
मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले के माड़ा क्षेत्र से करीब 30 से 40 श्रद्धालु, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे, एक पिकअप वाहन में सवार होकर मां कुदरगढ़ के दर्शन के लिए सूरजपुर जिले आ रहे थे. जैसे ही वाहन ओडगी क्षेत्र के बांक घाट के पास पहुंचा, ड्राइवर वाहन पर नियंत्रण नहीं रख सका.
बेकाबू पिकअप सड़क किनारे पेड़ से टकराने के बाद पलट गई, जिससे वाहन में सवार लोगों में चीख-पुकार मच गई. स्थानीय लोगों ने तुरंत घायलों को वाहन से बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाने में मदद की.
जांच में जुटी पुलिस
एडिशनल एसपी योगेश कुमार देवांगन ने बताया कि इस हादसे में कुल 13 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से पांच की स्थिति गंभीर होने के कारण उन्हें जिला चिकित्सालय रेफर किया गया है. घटना के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. पुलिस का कहना है कि मामले में नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी और दुर्घटना के कारणों की भी जांच की जा रही है.