1 KM दूर था घर, 250 मीटर गहरी खाई में गिरी पिकअप, पल भर में 2 बेटों के सिर से उठा पिता का साया
हादसे के बाद चालक को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन गंभीर चोटों के चलते डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.
मंडी: जिला मंडी के निहरी क्षेत्र से एक दर्दनाक घटना सामने आई है. शलोग जंगल के पास मंगलवार देर रात हुए सड़क हादसे में एक व्यक्ति की जान चली गई. सबसे दर्दनाक पहलू यह रहा कि मृतक का घर महज एक किलोमीटर दूर था, लेकिन उससे पहले ही उसकी जिंदगी खत्म हो गई. 250 मीटर गहरी खाई में गिरी पिकअप ने पल भर में दो बेटों के सिर से पिता का साया छीन लिया.
कैसे हुआ हादसा?
जानकारी के मुताबिक, शलोग जंगल के पास एक पिकअप वाहन अचानक अनियंत्रित हो गया और सीधे करीब 250 मीटर गहरी खाई में जा गिरा. हादसा इतना भयानक था कि वाहन के परखच्चे उड़ गए. रात के सन्नाटे में जब खाई में गिरने की तेज आवाज आई, तो आसपास के लोग तुरंत मौके की ओर दौड़े. इस हादसे में पिकअप चालक गंभीर रूप से घायल हो गया. उसकी पहचान 46 वर्षीय हीरा सिंह, निवासी गांव शलोग, जिला मंडी के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि हीरा सिंह देर रात अपने घर लौट रहा था और घर पहुंचने से महज एक किलोमीटर पहले यह हादसा हो गया.
चालक ने अस्पताल में तोड़ा दम
हादसे के बाद स्थानीय ग्रामीणों ने बिना देर किए राहत और बचाव कार्य शुरू किया. जोखिम उठाते हुए लोग गहरी खाई में उतरे और घायल चालक को बाहर निकाला. इसके बाद उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन गंभीर चोटों के चलते डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.
जांच में जुटी पुलिस
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हालात का जायजा लिया. शव को पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज नेरचौक भेजा गया. पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया. पुलिस के अनुसार, शुरुआती जांच में वाहन के अनियंत्रित होने को हादसे का कारण माना जा रहा है, लेकिन सभी पहलुओं की जांच की जा रही है. डीएसपी सुंदरनगर भारत भूषण ने बताया कि मामले की जांच जारी है और हादसे के वास्तविक कारणों का पता जांच पूरी होने के बाद ही चल सकेगा.
परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़
इस हादसे के बाद मृतक के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. हीरा सिंह अपने पीछे पत्नी और दो बेटे छोड़ गए हैं. घर में मातम पसरा हुआ है और पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई है. ग्रामीणों ने प्रशासन से पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता देने की मांग की है.
