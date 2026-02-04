ETV Bharat / state

1 KM दूर था घर, 250 मीटर गहरी खाई में गिरी पिकअप, पल भर में 2 बेटों के सिर से उठा पिता का साया

मंडी: जिला मंडी के निहरी क्षेत्र से एक दर्दनाक घटना सामने आई है. शलोग जंगल के पास मंगलवार देर रात हुए सड़क हादसे में एक व्यक्ति की जान चली गई. सबसे दर्दनाक पहलू यह रहा कि मृतक का घर महज एक किलोमीटर दूर था, लेकिन उससे पहले ही उसकी जिंदगी खत्म हो गई. 250 मीटर गहरी खाई में गिरी पिकअप ने पल भर में दो बेटों के सिर से पिता का साया छीन लिया. कैसे हुआ हादसा? जानकारी के मुताबिक, शलोग जंगल के पास एक पिकअप वाहन अचानक अनियंत्रित हो गया और सीधे करीब 250 मीटर गहरी खाई में जा गिरा. हादसा इतना भयानक था कि वाहन के परखच्चे उड़ गए. रात के सन्नाटे में जब खाई में गिरने की तेज आवाज आई, तो आसपास के लोग तुरंत मौके की ओर दौड़े. इस हादसे में पिकअप चालक गंभीर रूप से घायल हो गया. उसकी पहचान 46 वर्षीय हीरा सिंह, निवासी गांव शलोग, जिला मंडी के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि हीरा सिंह देर रात अपने घर लौट रहा था और घर पहुंचने से महज एक किलोमीटर पहले यह हादसा हो गया. 250 मीटर गहरी खाई में गिरी पिकअप (MANDI POLICE) चालक ने अस्पताल में तोड़ा दम