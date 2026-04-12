फरीदाबाद में हाईटेंशन लाइन से टकराई पिकअप, जोरदार धमाके के साथ लगी आग, चालक झुलसा
फरीदाबाद में एक लोडिंग बोलेरो पिकअप 11 हजार वोल्ट की बिजली लाइन की चपेट में आ गई. धमाके के बाद गाड़ी में आग लग गई.
Published : April 12, 2026 at 8:42 AM IST
फरीदाबाद: शनिवार को ग्रेटर फरीदाबाद सेक्टर-82 के पास स्थित रूपनगर इलाके में उस समय अफरा-तफरी मच गई जब एक लोडिंग बोलेरो पिकअप अचानक 11 हजार वोल्ट की हाईटेंशन बिजली लाइन की चपेट में आ गई. स्थानीय निवासी संदीप के मुताबिक जैसे ही गाड़ी का ऊपरी हिस्सा बिजली की लाइन से टच हुआ, उसी पल जोरदार धमाका हुआ. आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के लोग डर गए और कुछ देर के लिए पूरे इलाके में भगदड़ जैसा माहौल बन गया.
गाड़ी के टायरों में लगी आग, बढ़ा खतरा: धमाके के साथ ही पिकअप गाड़ी के आगे के दोनों टायरों में अचानक आग लग गई, जिससे हालात और भी खतरनाक हो गए. मौके पर मौजूद लोगों ने दूर हटकर खुद को सुरक्षित किया. ये पूरा घटनाक्रम पास में लगे सीसीटीवी में कैद हो गया, जिसमें साफ दिख रहा है कि कैसे एक छोटी सी चूक बड़ी दुर्घटना में बदल सकती थी. वीडियो सामने आने के बाद इलाके में इस घटना को लेकर चर्चा तेज हो गई है.
चालक गंभीर रूप से झुलसा, लेकिन बच गई जान: इस हादसे में पिकअप चालक बुरी तरह झुलस गया. बिजली के तेज करंट की वजह से उसकी पीठ गंभीर रूप से जल गई. हालांकि हालात को समझते हुए चालक और उसके दो साथी तुरंत गाड़ी से नीचे उतरकर दूर भाग गए, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया. अगर वे कुछ सेकंड भी देर करते, तो जान का नुकसान हो सकता था. मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत मदद कर घायल को अस्पताल पहुंचाया.
अस्पताल में इलाज जारी, हालत स्थिर: घायल चालक को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों की निगरानी में उसका इलाज चल रहा है. डॉक्टरों के अनुसार फिलहाल उसकी हालत स्थिर है, लेकिन जलने की चोटें गंभीर हैं, इसलिए उसे निगरानी में रखा गया है. परिवार के लोग भी अस्पताल में मौजूद हैं और लगातार उसकी हालत पर नजर बनाए हुए हैं.
सुरक्षा मानकों पर उठे सवाल, जांच शुरू: घटना के बाद इलाके में कुछ समय तक दहशत का माहौल बना रहा. इस हादसे ने एक बार फिर हाईटेंशन बिजली लाइनों के पास सुरक्षा मानकों और सावधानी को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं. स्थानीय लोग भी अब इस तरह की घटनाओं को लेकर सतर्कता की मांग कर रहे हैं. वहीं प्रशासन और संबंधित विभाग ने मामले की जांच शुरू कर दी है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके और जिम्मेदारियों को तय किया जा सके.
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