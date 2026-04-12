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फरीदाबाद में हाईटेंशन लाइन से टकराई पिकअप, जोरदार धमाके के साथ लगी आग, चालक झुलसा

फरीदाबाद: शनिवार को ग्रेटर फरीदाबाद सेक्टर-82 के पास स्थित रूपनगर इलाके में उस समय अफरा-तफरी मच गई जब एक लोडिंग बोलेरो पिकअप अचानक 11 हजार वोल्ट की हाईटेंशन बिजली लाइन की चपेट में आ गई. स्थानीय निवासी संदीप के मुताबिक जैसे ही गाड़ी का ऊपरी हिस्सा बिजली की लाइन से टच हुआ, उसी पल जोरदार धमाका हुआ. आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के लोग डर गए और कुछ देर के लिए पूरे इलाके में भगदड़ जैसा माहौल बन गया.

गाड़ी के टायरों में लगी आग, बढ़ा खतरा: धमाके के साथ ही पिकअप गाड़ी के आगे के दोनों टायरों में अचानक आग लग गई, जिससे हालात और भी खतरनाक हो गए. मौके पर मौजूद लोगों ने दूर हटकर खुद को सुरक्षित किया. ये पूरा घटनाक्रम पास में लगे सीसीटीवी में कैद हो गया, जिसमें साफ दिख रहा है कि कैसे एक छोटी सी चूक बड़ी दुर्घटना में बदल सकती थी. वीडियो सामने आने के बाद इलाके में इस घटना को लेकर चर्चा तेज हो गई है.

फरीदाबाद में हाईटेंशन लाइन से टकराई पिकअप, जोरदार धमाके के साथ लगी आग (Etv Bharat)

चालक गंभीर रूप से झुलसा, लेकिन बच गई जान: इस हादसे में पिकअप चालक बुरी तरह झुलस गया. बिजली के तेज करंट की वजह से उसकी पीठ गंभीर रूप से जल गई. हालांकि हालात को समझते हुए चालक और उसके दो साथी तुरंत गाड़ी से नीचे उतरकर दूर भाग गए, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया. अगर वे कुछ सेकंड भी देर करते, तो जान का नुकसान हो सकता था. मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत मदद कर घायल को अस्पताल पहुंचाया.