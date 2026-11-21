शादी समारोह से लौट रहे लोगों की कार को पिकअप ने मारी टक्कर, एक की मौत, चार गंभीर घायल
बूंदी में सड़क दुर्घटना में घायल लोगों को कोटा रेफर किया गया है.
Published : November 21, 2026 at 9:19 PM IST
बूंदी : जिले के हिंडोली थाना क्षेत्र में शनिवार रात तेज रफ्तार पिकअप ने शादी समारोह से लौट रहे लोगों की कार को जोरदार टक्कर मार दी. बसोली रोड पर शोला की झोपड़ियां के पास हुए इस भीषण सड़क हादसे में कार सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि चार अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई. घायलों को तत्काल एंबुलेंस की मदद से बूंदी जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर हालत को देखते हुए कोटा रेफर कर दिया गया. हादसे के शिकार सभी लोग बूंदी में शादी समारोह में शामिल होकर वापस लौट रहे थे.
हिंडोली थाने के सब इंस्पेक्टर इंदरकुमार शर्मा ने बताया कि शनिवार रात कार सवार लोग बूंदी में अपने रिश्तेदार के यहां आयोजित शादी समारोह में शामिल होकर गांव लौट रहे थे. इसी दौरान बसोली रोड पर शोला की झोपड़ियां के समीप सामने से तेज रफ्तार में आ रही पिकअप ने उनकी कार को जोरदार टक्कर मार दी. इससे कार में सवार लोग बुरी तरह चोटिल हो गए. हादसे में 55 वर्षीय भंवरलाल गुर्जर की हालत बेहद गंभीर हो गई. उन्हें अन्य घायलों के साथ एंबुलेंस से बूंदी जिला अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया. वहीं कार में सवार रंगलाल, जीतमल, श्योजी और नंदकिशोर गंभीर रूप से घायल हो गए. अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद चारों को कोटा रेफर कर दिया गया.
पढ़ें : पत्नी के साथ बालाजी के दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालु को तेज रफ्तार कार ने पीछे से रौंदा, मौके पर दर्दनाक मौत
तीन गांवों के रहने वाले थे कार सवार : एसआई इंद्रकुमार ने बताया कि कार में सवार सभी लोग अमरपुरा, नारायणपुर और चौहेड़ा गांव के निवासी बताए गए हैं. सभी रिश्तेदार की शादी में शामिल होने बूंदी आए थे. समारोह में खुशियों के बीच बिताए पलों के बाद वे कार से वापस अपने गांव लौट रहे थे, लेकिन रास्ते में हादसे ने एक परिवार की खुशियां छीन लीं. भंवरलाल गुर्जर की मौत की खबर से परिजनों और परिचितों में शोक छा गया.
पढ़ें : दूदू में बाइक सवार एक परिवार के 3 लोगों की मौत, युवती गंभीर घायल, शादी से लौट रहे थे...
नेता प्रतिपक्ष और पार्षद अस्पताल पहुंचे : दुर्घटना की सूचना मिलने पर नगर परिषद नेता प्रतिपक्ष टीकम जैन और पार्षद विजय गहलोत जिला अस्पताल पहुंचे. उन्होंने घायलों के उपचार की व्यवस्थाओं में सहयोग किया तथा चिकित्सकों से उनकी स्थिति और उपचार के संबंध में जानकारी ली. दोनों ने घायलों की कुशलक्षेम पूछते हुए बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने में सहयोग किया. पुलिस ने हादसे के संबंध में जानकारी जुटाते हुए मामले की कार्रवाई शुरू कर दी है.
पढ़ें : उदयपुर: हाइवे पर बड़ा हादसा टला, बेकाबू ट्रेलर ने चार कारों को मारी टक्कर, 4 घायल
पढ़ें : चित्तौड़गढ़ में बस और बाइक में टक्कर, युवक की मौत, मुआवजे की मांग को लेकर परिजनों ने किया रोड जाम
पढ़ें : मॉर्निंग वॉक पर निकले तहसीलदार को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, गंभीर हालत में उदयपुर रेफर