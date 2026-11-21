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शादी समारोह से लौट रहे लोगों की कार को पिकअप ने मारी टक्कर, एक की मौत, चार गंभीर घायल

हिंडोली थाना, बूंदी ( ETV Bharat File Photo )

बूंदी : जिले के हिंडोली थाना क्षेत्र में शनिवार रात तेज रफ्तार पिकअप ने शादी समारोह से लौट रहे लोगों की कार को जोरदार टक्कर मार दी. बसोली रोड पर शोला की झोपड़ियां के पास हुए इस भीषण सड़क हादसे में कार सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि चार अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई. घायलों को तत्काल एंबुलेंस की मदद से बूंदी जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर हालत को देखते हुए कोटा रेफर कर दिया गया. हादसे के शिकार सभी लोग बूंदी में शादी समारोह में शामिल होकर वापस लौट रहे थे.