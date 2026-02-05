ETV Bharat / state

रेवाड़ी में हाईटेंशन लाइन की चपेट में आई कड़बी से भरी पिकअप, चालक की जिंदा जलकर मौत

रेवाड़ी: जाटूसाना थाना क्षेत्र के गांव रामपुरी में बुधवार सुबह कड़बी से भरी पिकअप गाड़ी हाईटेंशन बिजली लाइन की चपेट में आ गई.हाईटेंशन लाइन से निकली चिंगारी से पिकअप और कड़बी में आग लग गई, जिसमें चालक की जलकर मौत हो गई. यह हादसा सुबह करीब साढ़े 11 बजे गांव के मुख्य मार्ग पर हुआ, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. नीचे लटकी थी हाईटेंशन लाइन: प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सावरमल नामक चालक गांव रामपुरी के स्कूल के पास से एक ग्रामीण की कड़बी खरीदकर पिकअप में भरकर ले जा रहा था. जैसे ही पिकअप गांव के मुख्य मार्ग पर पहुंची, वहां से गुजर रही 11 हजार वोल्ट की हाईटेंशन बिजली लाइन असामान्य रूप से काफी नीचे लटक रही थी.कड़बी से ऊंची लदी पिकअप लाइन की चपेट में आ गई और तुरंत तेज चिंगारी के साथ आग भड़क उठी. रेवाड़ी में हाईटेंशन लाइन की चपेट में आई कड़बी से भरी पिकअप (ETV Bharat) करंट की चपेट में आया चालक: हादसे के दौरान चालक सावरमल ने पिकअप से बाहर निकलने का प्रयास किया, लेकिन वह बिजली के करंट की चपेट में आ गया. इसी बीच आग की चपेट में आई जलती हुई कड़बी उसके ऊपर गिर गई, जिससे वह बुरी तरह झुलस गया.आग इतनी भयावह थी कि चालक को बचने का कोई मौका नहीं मिला और वह पिकअप के अंदर ही फंस गया.