रेवाड़ी में हाईटेंशन लाइन की चपेट में आई कड़बी से भरी पिकअप, चालक की जिंदा जलकर मौत
जाटूसाना के रामपुरी गांव में हाईटेंशन लाइन से कड़बी लदी पिकअप टकराने से चालक की जिंदा जलकर मौत हो गई.
Published : February 5, 2026 at 9:57 AM IST
रेवाड़ी: जाटूसाना थाना क्षेत्र के गांव रामपुरी में बुधवार सुबह कड़बी से भरी पिकअप गाड़ी हाईटेंशन बिजली लाइन की चपेट में आ गई.हाईटेंशन लाइन से निकली चिंगारी से पिकअप और कड़बी में आग लग गई, जिसमें चालक की जलकर मौत हो गई. यह हादसा सुबह करीब साढ़े 11 बजे गांव के मुख्य मार्ग पर हुआ, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया.
नीचे लटकी थी हाईटेंशन लाइन: प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सावरमल नामक चालक गांव रामपुरी के स्कूल के पास से एक ग्रामीण की कड़बी खरीदकर पिकअप में भरकर ले जा रहा था. जैसे ही पिकअप गांव के मुख्य मार्ग पर पहुंची, वहां से गुजर रही 11 हजार वोल्ट की हाईटेंशन बिजली लाइन असामान्य रूप से काफी नीचे लटक रही थी.कड़बी से ऊंची लदी पिकअप लाइन की चपेट में आ गई और तुरंत तेज चिंगारी के साथ आग भड़क उठी.
करंट की चपेट में आया चालक: हादसे के दौरान चालक सावरमल ने पिकअप से बाहर निकलने का प्रयास किया, लेकिन वह बिजली के करंट की चपेट में आ गया. इसी बीच आग की चपेट में आई जलती हुई कड़बी उसके ऊपर गिर गई, जिससे वह बुरी तरह झुलस गया.आग इतनी भयावह थी कि चालक को बचने का कोई मौका नहीं मिला और वह पिकअप के अंदर ही फंस गया.
ग्रामीणों की कोशिशें नाकाम: घटना के तुरंत बाद आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और आग बुझाने की कोशिश की. ग्रामीणों ने डायल-112 पर भी सूचना दी, लेकिन आग तेजी से फैल चुकी थी. कड़ी मशक्कत के बावजूद चालक को बाहर नहीं निकाला जा सका और उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया. हादसे का वीडियो भी मौके पर मौजूद लोगों ने बनाया, जो अब सामने आया है.
मृतक राजस्थान निवासी: मृतक की पहचान राजस्थान के सीकर जिले की तहसील अजीतगढ़ के अंतर्गत गांव करीवी निवासी 40 वर्षीय सावरमल के रूप में हुई है. सूचना मिलने पर जाटूसाना थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया.
जांच में जुटी पुलिस: इस बारे में जाटूसाना थाना प्रभारी भगवत प्रसाद ने बताया कि, "पशुओं का चारा भरकर जा रही पिकअप 11 हजार वोल्ट की बिजली लाइन की चपेट में आ गई. पिकअप में तुरंत आग लग गई और चालक अंदर ही फंस गया, जिससे उसकी जिंदा जलकर मौत हो गई. मृतक के शव का पोस्टमार्टम कल कराया जाएगा.” पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है.
