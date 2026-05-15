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शादी की खुशियां मातम में बदली: बरातियों की पिकअप पलटी, 1 बच्चे की मौत, 4 की हालत गंभीर

बूंदी के नैनवा में शादी से लौट रही बरातियों की पिकअप पलट गई, जिसमें एक किशोर की मौत हो गई, जबकि 8 लोग घायल हुए.

बूंदी के नैनवा में शादी से लौट रही बरातियों की पिकअप पलटी
हादसे के बाद अस्पताल पहंचे परजिन और ग्रामीण (ETV Bharat Bundi)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 15, 2026 at 4:44 PM IST

3 Min Read
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बूंदी: जिले के नैनवा थाना क्षेत्र में शुक्रवार दोपहर एक दर्दनाक सड़क हादसे ने शादी की खुशियों को पलभर में मातम में बदल दिया. कोरमा बाचोला गांव के पास बरातियों से भरी एक पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गई. हादसे में 13 वर्षीय किशोर विकास की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 8 लोग घायल हो गए, जिनमें 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है. हादसे के बाद घटनास्थल पर चीख-पुकार और अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

नैनवा थाना प्रभारी सहदेव सिंह मीणा ने बताया कि खातीपुरा गांव निवासी एक ही परिवार के लोग काकरिया गांव में आयोजित शादी समारोह में शामिल होकर वापस अपने गांव लौट रहे थे. सभी लोग पिकअप वाहन में सवार थे. दोपहर के समय जब वाहन कोरमा बाचोला गांव के पास पहुंचा, तभी अचानक चालक का संतुलन बिगड़ गया और पिकअप सड़क किनारे पलट गई. वाहन के पलटते ही उसमें सवार लोग एक-दूसरे के ऊपर गिर पड़े और चारों तरफ चीख-पुकार मच गई.

बूंदी के नैनवा में शादी से लौट रही बरातियों की पिकअप पलटी
परिजनों के रो- रो कर बुरा हाल है (ETV Bharat Bundi)

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अस्पताल पहुंचे परिजन: थाना प्रभारी सहदेव सिंह मीणा ने बताया कि हादसे की सूचना मिलते ही नैनवा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस टीम ने स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को वाहन से बाहर निकाला और तत्काल नैनवा उप जिला चिकित्सालय पहुंचाया. अस्पताल पहुंचते ही परिजनों और ग्रामीणों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी, जिससे अस्पताल परिसर में कोहराम मच गया. मृतक किशोर विकास के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल था.

4 गंभीर घायलों को किया रैफर: थाना प्रभारी ने बताया कि हादसे में घायल हुए लोगों के पर्चा बयान दर्ज किए गए हैं. गंभीर रूप से घायल राजेश, मथुरा, रामलाल और मिंटू की हालत चिंताजनक होने पर उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद बूंदी जिला अस्पताल रेफर किया गया है. वहीं, अन्य घायलों का उपचार नैनवा अस्पताल में जारी है. घायलों को सिर और शरीर में गंभीर चोटें आई हैं.

कई बार पलटी पिकअप: प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसा इतना भयावह था कि पिकअप कई बार पलटी खाकर सड़क किनारे जा गिरी. आसपास खेतों में काम कर रहे ग्रामीण तुरंत मौके पर पहुंचे और राहत कार्य शुरू किया. ग्रामीणों ने पुलिस और एंबुलेंस के पहुंचने से पहले ही कई घायलों को बाहर निकाल लिया था. लोगों का कहना है कि यदि समय रहते सहायता नहीं मिलती तो हादसा और भी बड़ा हो सकता था. पुलिस ने मामला दर्ज कर हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है.

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