रामनगर में भीषण सड़क हादसा, दो डॉक्टर गंभीर घायल, रुहेलखंड मेडिकल कॉलेज रेफर

रामनगर में सड़क हादसे में एक युवक और युवती गंभीर घायल हो गए. जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद रुहेलखंड मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है.

PICKUP TRUCK AND CAR ACCIDENT
रामनगर में पिकअप और कार की टक्कर (Photo-ETV Bharat)
ETV Bharat Uttarakhand Team

February 6, 2026 at 10:54 AM IST

रामनगर: नैनीताल जनपद के रामनगर में आज सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. नेशनल हाईवे 309 पर रामनगर से आगे रिंगोड़ा के पास एक पिकअप वाहन और कार की जोरदार टक्कर हो गई. हादसा इतना भीषण था कि कार में सवार दोनों युवक-युवती गंभीर रूप से घायल हो गए. जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद रुहेलखंड मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है. घटना के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है. वहीं दोनों कार सवार युवक युवती डॉक्टर बताए जा रहे हैं.

घायलों की पहचान बरेली स्थित रुहेलखंड मेडिकल कॉलेज में एनेस्थेजिया विभाग के पीजीजेआर सेकंड ईयर के छात्र-छात्रा डॉ. प्रस्तुति और डॉ. अभिषेक के रूप में हुई है. जानकारी के अनुसार दोनों डॉक्टर गर्जिया की ओर जा रहे थे, तभी रिंगोड़ा के पास उनकी कार की सामने से आ रहे पिकअप वाहन से टक्कर हो गई. टक्कर के बाद कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें सवार दोनों डॉक्टर गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. स्थानीय स्तर पर बंजी जंपिंग में कार्यरत कुछ युवाओं ने तुरंत घायलों की मदद की, उन्होंने बिना देर किए दोनों घायलों को अपने निजी वाहन से रामनगर स्थित रामदत्त संयुक्त चिकित्सालय पहुंचाया.

अस्पताल पहुंचने पर चिकित्सकों ने घायलों का प्राथमिक उपचार शुरू किया. रामदत्त संयुक्त चिकित्सालय के चिकित्सक डॉ. तौहिद ने बताया कि यह दुर्घटना सुबह करीब 7 बजे हुई थी और 7:30 बजे दोनों घायलों को अस्पताल लाया गया. उन्होंने बताया कि दोनों गंभीर घायल डॉक्टर हैं. महिला डॉक्टर डॉ. प्रस्तुति के सिर पर व पैरों में गंभीर चोटें आई हैं, उनके सिर की हड्डियां तक दिखाई दे रही थी. अस्पताल में उनके सिर पर टांके लगाकर प्राथमिक उपचार किया गया. वहीं डॉ. अभिषेक के पैरों और कूल्हे में गंभीर चोटें आई हैं.

चिकित्सक डॉ. तौहिद ने बताया कि घायलों की हालत गंभीर होने के चलते और स्वयं घायलों के आग्रह पर दोनों को बेहतर इलाज के लिए रुहेलखंड मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है. फिलहाल दोनों को एंबुलेंस के माध्यम से बरेली भेज दिया गया है. घटना के बाद हाईवे पर कुछ समय के लिए यातायात भी प्रभावित रहा. पुलिस द्वारा मामले की जानकारी जुटाई जा रही है और हादसे के कारणों की जांच की जा रही है.

संपादक की पसंद

