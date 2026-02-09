देहरादून के विकासनगर में रूह कंपा देने वाला सड़क हादसा, सरिये से लदे पिकअप ने कार को मारी टकराया
विकासनगर त्यूणी मार्केट में सरिये से लदे पिकअप ने खड़ी कार को जोरदार टक्कर मार दी.
विकासनगर: देहरादून के विकासनगर से से रूह कंपा देने वाली एक दुर्घटना की खबर सामने आई है. विकासनगर-त्यूणी बाजार मे सरियों से लदी पिकअप वाहन एक खड़ी कार से जा टकराई. यह घटना पास के एक दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई. गनीमत रही की एक बड़ा हादसा टल गया, जिसमें किसी को गंभीर चोट नहीं आई. लेकिन इस हादसे ने पुलिस के ओवरलोडिंग रोकने के दावों की पोल खोलकर रख दी. साथ ही सड़क सुरक्षा मानकों की भी धज्जियां उड़ा दी.
त्यूणी बाजार मे उस समय अफरा तफरी मच गई , जब सरिये से लदा एक पिकअप वाहन ने सड़क किनारे खड़ी एक कार को जोरदार टक्कर मारी दी. गनीमत यह रही कि इस हादसे मे कोई जनहानि नहीं हुई और एक बड़ा हादसा टल गया. यह पूरी घटना पास ही लगी दुकान के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. हादसा उस समय हुआ जब कार सवार व्यक्ति अपनी कार सड़क किनारे खड़ी कर उतरा रहा था और इसी दौरान दूसरी ओर से आ रहा सरिये से लदा पिकअप वाहन ने मोड़ पार करने के प्रयास में सड़क किनारे खड़ी कार को टक्कर मार दी.
पिकअप लोडर के ऊपर बेतरतीब ढंग से रखे गए सरिये कार में जा घुसे, जिससे कार काफी दूर तक घिसटती चली गई. हादसे के समय दो लोग कार के पास खड़े थे, जो बाल बाल बच गए. हादसे में कार का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और पिकअप वाहन पर रखें सरिये सड़क पर बिखर गए. इसके चलते कुछ देर तक बाजार में अफरा तफरी का माहौल बन गया. यह हादसा पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जिसका वीडियो अब सामने आया है.
वहीं शनिवार को कालसी चकराता मोटर मार्ग पर एक बोलेरो वाहन ने एक डस्टर कार में साइड से टक्कर मार दी. जिस कारण बोलेरो वाहन सड़क पर ही पलट गया था. विकासनगर से चकराता की ओर जा रही डस्टर कार में पांच लोग सवार थे, कार सहिया से आगे चकराता की ओर जा रही थी. चकराता की ओर से आ रही बोलेरो जिसमें वाहन चालक ही मौजूद था की अचानक डस्टर कार से जा टकराई और बोलेरो वाहन सड़क पर ही पलट गई. गनीमत रही कि इस हादसे में किसी को भी चोट नहीं आई. मौके पर पहुंची सहिया पुलिस चौकी के सिपाही राजेश रावत ने बताया कि सभी लोग सुरक्षित हैं.
