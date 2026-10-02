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बीजेपी की संकल्प यात्रा में जेबकतरों का धावा, पूर्व विधायक-मंडल अध्यक्ष समेत कई नेताओं की जेबों से 1.22 लाख पार

बीजेपी की संकल्प यात्रा में जेबकतरों का धावा. ( etv bharat )

कासगंज: बीजेपी की संकल्प यात्रा में गुरुवार को जेबकतरों ने धावा बोल दिया. भीड़ा का फायदा उठाकर जेबकतरों ने बीजेपी के कई नेताओं की जेब काट डाली. जिन नेताओं की जेबें कटी उनमें पूर्व विधायक, मंडल अध्यक्ष समेत कई बड़े नेता भी शामिल है. बीजेपी नेताओं ने इस मामले की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई है. पुलिस जेबकतरों की तलाश कर रही है.

बीजेपी की ओर से जिले में गुरुवार को संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया था. इसमें बड़ी संख्या में बीजेपी पदाधिकारियों ने भाग लिया था. इस मौके पर कई नेताओं का रास्ते पर फूल मालाओं से स्वागत भी किया. इस यात्रा में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी शामिल हुए. इस बीच अचानक एक नेता की जेब कटने का मामला सामने आया. धीरे-धीरे जब बीजेपी नेताओं ने अपनी जेबें टटोलनी शुरू की तो पता चला कि कई नेताओं की जेब कट चुकी है. पूर्व विधायक, मंडल अध्यक्ष समेत कई नेता अपनी कटी जेबें देखकर हैरान रह गए. बता दें कि इस यात्रा में बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद था. इसके बावजूद बेखौफ जेबकतरों ने नेताओं की जेबे से रुपए उड़ा लिए.