ETV Bharat / state

बीजेपी की संकल्प यात्रा में जेबकतरों का धावा, पूर्व विधायक-मंडल अध्यक्ष समेत कई नेताओं की जेबों से 1.22 लाख पार

भारी भीड़ का फायदा उठाकर पाकेटमारों ने बीजेपी नेताओं की जेबें की खाली.

Pickpockets pickpocketed many leaders during BJP Sankalp Yatra in Kasganj
बीजेपी की संकल्प यात्रा में जेबकतरों का धावा. (etv bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 2, 2026 at 8:59 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कासगंज: बीजेपी की संकल्प यात्रा में गुरुवार को जेबकतरों ने धावा बोल दिया. भीड़ा का फायदा उठाकर जेबकतरों ने बीजेपी के कई नेताओं की जेब काट डाली. जिन नेताओं की जेबें कटी उनमें पूर्व विधायक, मंडल अध्यक्ष समेत कई बड़े नेता भी शामिल है. बीजेपी नेताओं ने इस मामले की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई है. पुलिस जेबकतरों की तलाश कर रही है.

बीजेपी की ओर से जिले में गुरुवार को संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया था. इसमें बड़ी संख्या में बीजेपी पदाधिकारियों ने भाग लिया था. इस मौके पर कई नेताओं का रास्ते पर फूल मालाओं से स्वागत भी किया. इस यात्रा में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी शामिल हुए. इस बीच अचानक एक नेता की जेब कटने का मामला सामने आया.

धीरे-धीरे जब बीजेपी नेताओं ने अपनी जेबें टटोलनी शुरू की तो पता चला कि कई नेताओं की जेब कट चुकी है. पूर्व विधायक, मंडल अध्यक्ष समेत कई नेता अपनी कटी जेबें देखकर हैरान रह गए. बता दें कि इस यात्रा में बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद था. इसके बावजूद बेखौफ जेबकतरों ने नेताओं की जेबे से रुपए उड़ा लिए.

किस नेता की जेब से कितने रुपए पार

ममतेश शाक्य पूर्व विधायक, पटियाली की जेब से 45,000 नकद, बंटू गुप्ता भाजपा मंडल अध्यक्ष की जेब से 35,000 नकद, राहुल गुप्ता की जेब से 33,000 नकद व शिव प्रताप सिंह की जेब से 9,000 रुपए नकद जेबकतरों ने उड़ा लिए. पाकेटमारों ने कुल 1,22,000 (एक लाख बाईस हजार रुपये) की नकदी पर हाथ साफ कर दिया. थानाध्यक्ष अजयवीर सिंह का कहना है कि जेबकतरों की तलाश की जा रही है. जल्द ही उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा.

पुलिस तलाश में जुटी: पीड़ित नेताओं की तहरीर पर पटियाली कोतवाली पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है. पुलिस अब मौके के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है और आरोपियों की तलाश में जुट गई है.

TAGGED:

KASGANJ NEWS
PICKPOCKETS PICKPOCKETED
बीजेपी संकल्प यात्रा
कासगंज न्यूज
BJP SANKALP YATRA IN KASGANJ

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.