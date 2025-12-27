ETV Bharat / state

जींद में जेबकतरे गिरोह का पर्दाफाश, मध्यप्रदेश की 6 महिलाएं गिरफ्तार

Female thief arrested in Jind: जींद पुलिस ने जेब करने वाली 6 महिलाओं को गिरफ्तार किया है. सभी महिलाएं मध्य प्रदेश की रहने वाली हैं.

By ETV Bharat Haryana Team

Published : December 27, 2025 at 9:23 AM IST

जींद: हरियाणा की जींद पुलिस ने जेबकतरे गिरोह का पर्दाफाश किया है. पुलिस ने लोगों की जेब काटने वाली 6 महिलाओं को गिरफ्तार किया है. सभी महिलाएं मध्य प्रदेश की रहने वाली हैं. पुलिस ने महिलाओं के कब्जे से चोरी की राशि बरामद की है.

जींद में जेबकतरे गिरोह का पर्दाफाश: जींद उप पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार ने शुक्रवार को बताया कि "23 दिसंबर को अर्बन एस्टेट निवासी सतबीर ने पुलिस चौकी झांझ गेट में शिकायत दर्ज करवाई कि बैंड मार्केट में एक दुकान के अंदर उनकी जेब से नौ हजार रुपये नकद चोरी हो गई. घटना के समय दुकान में मौजूद कुछ महिलाओं पर शक हुआ, जो पूछताछ करने पर मौके से फरार हो गई. पुलिस ने सतबीर की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी."

मध्य प्रदेश की 6 महिलाएं गिरफ्तार: "जांच के दौरान सामने आया कि आरोपी महिलाएं संगठित गिरोह के रूप में कार्य करती हैं, जो भीड़भाड़ वाले स्थानों, बाजारों, बसों व ट्रेनों में लोगों की जेब काटने की वारदातों को अंजाम देती हैं. तकनीकी एवं मुखबिर तंत्र के सहयोग से सभी आरोपियों गनेशी, सोनिका, जानू, गब्बो बाई, कौशल्या बाई व शिला बाई को गिरफ्तार किया है. सभी मध्य प्रदेश की रहने वाली हैं. सभी आरोपियों को अदालत में पेश करके न्यायिक हिरासत में जिला जेल भेज दिया गया है."

जींद पुलिस की जनता से अपील: जींद थाना शहर प्रभारी निरीक्षक पूर्णदास ने कहा कि "जिला जींद पुलिस आमजन से अपील करती है कि भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर सतर्क रहें. अपनी कीमती वस्तुओं का विशेष ध्यान रखें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि सूचना तुरंत नजदीकी पुलिस थाना या हेल्पलाइन नंबर पर दें.

