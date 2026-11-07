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हरियाणा में अचार-चटनी और मुरब्बे से घर-घर कमाई, करनाल में हुनर के दम पर आत्मनिर्भर बन रही हैं महिलाएं

उद्यान प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण ( ETV Bharat )

करनाल : फल और सब्जियां केवल खाने का स्वाद ही नहीं बढ़ातीं, बल्कि थोड़ी सी समझ और हुनर के साथ परिवार की आमदनी का मजबूत जरिया भी बन सकती हैं. जिस आम, आंवले, टमाटर और मिर्च को सीजन में कम कीमत पर बेचने की मजबूरी होती है, उन्हीं से अचार, चटनी, जैम, मुरब्बा और कैंडी जैसे उत्पाद तैयार कर बेहतर मुनाफा कमाया जा सकता है. इसी सोच को रोजगार की ताकत बनाने में जुटा है. करनाल स्थित उद्यान प्रशिक्षण संस्थान में स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी 50 से अधिक महिलाओं को फल एवं सब्जियों के प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन का निशुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है. मकसद साफ है, महिलाओं के हाथों में हुनर हो, घर से ही कारोबार शुरू हो और परिवार की आर्थिक मजबूती में उनकी भागीदारी बढ़े.

बिना जमीन, बिना बड़े निवेश के रोजगार का रास्ता: अक्सर ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं के सामने रोजगार शुरू करने की सबसे बड़ी चुनौती पूंजी और संसाधनों की कमी होती है. लेकिन फल एवं सब्जियों का प्रसंस्करण ऐसा व्यवसाय है, जिसे घर के एक छोटे से हिस्से से भी शुरू किया जा सकता है. उद्यान प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य एवं संयुक्त निदेशक डॉ. सत्येंद्र कुमार यादव के दिशा-निर्देशन में महिलाओं को अचार, चटनी, जैम, मुरब्बा, कैंडी सहित अनेक उत्पाद बनाने की बारीकियां सिखाई जा रही हैं. महिलाओं को कच्चे माल के चयन से लेकर उत्पाद तैयार करने, सुरक्षित रखने और मूल्य संवर्धन तक की जानकारी दी जा रही है. संस्थान का प्रयास है कि महिलाएं प्रशिक्षण के बाद केवल हुनर सीखकर न लौटें, बल्कि उस हुनर को अपनी कमाई का साधन भी बनाएं.

करनाल में हुनर के दम पर आत्मनिर्भर बन रही हैं महिलाएं (ETV Bharat) प्रसंस्करण से नुकसान को मुनाफे में बदलने की पहल: फल और सब्जियों की खेती में सबसे बड़ी चुनौती उनके उत्पादन और बाजार की खपत के बीच संतुलन की है. सीजन में जब बाजार में आवक बढ़ जाती है तो कीमतें गिरने के साथ बड़ी मात्रा में उपज खराब भी हो जाती है. डॉ. सत्येंद्र कुमार यादव ने बताया कि "उचित रखरखाव और भंडारण की व्यवस्था नहीं होने से कुल उत्पादन का लगभग 25 से 40 प्रतिशत हिस्सा खराब हो जाता है. ऐसे में प्रसंस्करण की तकनीक किसानों और महिलाओं, दोनों के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है. कच्चे फल-सब्जियों को तैयार खाद्य उत्पादों में बदलकर उनकी उपयोग अवधि बढ़ाई जा सकती है और बेहतर कीमत भी हासिल की जा सकती है. संस्थान में निशुल्क प्रशिक्षण देकर महिलाओं को इसी दिशा में आगे बढ़ाया जा रहा है." अचार तैयार करती महिलाएं (ETV Bharat)