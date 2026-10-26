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अचार और पापड़ खाते हैं ? फिर तो हार्ट अटैक का खतरा ! ,क्यों चेता रहे हैं डॉक्टर ?

दिल के लिए धीमा जहर बन रहा नमक. ( Photo Credit; ETV Bharat )

कानपुर : क्या आप भी खाने के स्वाद को बढ़ाने के लिए हर बार ऊपर से नमक छिड़कते हैं या फिर खाने के साथ अचार और पापड़ का शौक रखते हैं? अगर ऐसा हो, तो यह आदत आपकी सेहत के लिए भारी पड़ सकती है. जाने-अनजाने में अधिक नमक का सेवन ब्लड प्रेशर को धीरे-धीरे बढ़ा रहा है, जो आगे चलकर दिल के दौरे का बड़ा कारण बन रहा है. हाल ही में हुए एक कार्यक्रम में डॉक्टरों ने इसे 'साइलेंट किलर' करार दिया है.

कार्डियोलॉजिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष प्रो. डॉ. सत्येंद्र तिवारी ने बताया कि अचार को लंबे समय तक सुरक्षित रखने और पापड़ को कुरकुरा व स्वादिष्ट बनाने के लिए उसमें भारी मात्रा में नमक और क्षारीय पदार्थों का इस्तेमाल किया जाता है. जब जरूरत से ज्यादा सोडियम हमारे शरीर के अंदर पहुंचता है, तो खून गाढ़ा होने लगता है. इसके कारण धमनियों पर अत्यधिक दबाव पड़ता है, जिससे हाई ब्लड प्रेशर की समस्या उत्पन्न होती है. ब्लड प्रेशर दिल और दिमाग की नसों को कमजोर कर देता है.

45 साल से कम उम्र के लोग भी चपेट में : डॉक्टरों के अनुसार, शरीर में सोडियम की सही मात्रा एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए दिनभर में मात्र 5 ग्राम यानी एक छोटी चम्मच होनी चाहिए. इससे अधिक नमक का सेवन करने से नसों को गंभीर नुकसान पहुंचता है. हाल ही में 45 साल से कम उम्र के दो हजार हृदय रोगियों पर किए गए एक अध्ययन में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. 50 प्रतिशत मरीजों में दिल की बीमारी बिना किसी शुरुआती लक्षण के सामने आई है. कार्डियोलॉजी संस्थान के निदेशक डॉ. राकेश वर्मा ने किया अलर्ट. (Photo Credit; ETV Bharat)