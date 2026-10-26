अचार और पापड़ खाते हैं ? फिर तो हार्ट अटैक का खतरा ! ,क्यों चेता रहे हैं डॉक्टर ?
हाल ही में हृदय रोगियों पर किए गए एक अध्ययन में पता चला है कि दिल की बीमारी बिना किसी शुरुआती लक्षण के सामने आई.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 26, 2026 at 3:49 PM IST|
Updated : October 26, 2026 at 5:46 PM IST
कानपुर : क्या आप भी खाने के स्वाद को बढ़ाने के लिए हर बार ऊपर से नमक छिड़कते हैं या फिर खाने के साथ अचार और पापड़ का शौक रखते हैं? अगर ऐसा हो, तो यह आदत आपकी सेहत के लिए भारी पड़ सकती है. जाने-अनजाने में अधिक नमक का सेवन ब्लड प्रेशर को धीरे-धीरे बढ़ा रहा है, जो आगे चलकर दिल के दौरे का बड़ा कारण बन रहा है. हाल ही में हुए एक कार्यक्रम में डॉक्टरों ने इसे 'साइलेंट किलर' करार दिया है.
कार्डियोलॉजिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष प्रो. डॉ. सत्येंद्र तिवारी ने बताया कि अचार को लंबे समय तक सुरक्षित रखने और पापड़ को कुरकुरा व स्वादिष्ट बनाने के लिए उसमें भारी मात्रा में नमक और क्षारीय पदार्थों का इस्तेमाल किया जाता है. जब जरूरत से ज्यादा सोडियम हमारे शरीर के अंदर पहुंचता है, तो खून गाढ़ा होने लगता है. इसके कारण धमनियों पर अत्यधिक दबाव पड़ता है, जिससे हाई ब्लड प्रेशर की समस्या उत्पन्न होती है. ब्लड प्रेशर दिल और दिमाग की नसों को कमजोर कर देता है.
45 साल से कम उम्र के लोग भी चपेट में : डॉक्टरों के अनुसार, शरीर में सोडियम की सही मात्रा एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए दिनभर में मात्र 5 ग्राम यानी एक छोटी चम्मच होनी चाहिए. इससे अधिक नमक का सेवन करने से नसों को गंभीर नुकसान पहुंचता है. हाल ही में 45 साल से कम उम्र के दो हजार हृदय रोगियों पर किए गए एक अध्ययन में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. 50 प्रतिशत मरीजों में दिल की बीमारी बिना किसी शुरुआती लक्षण के सामने आई है.
डॉक्टरों की सलाह, इन बातों का रखें खास ख्याल : इस गंभीर खतरे से बचने और अपने दिल को स्वस्थ रखने के लिए डॉक्टरों ने कुछ जरूरी उपाय और सावधानियां बरतने की सलाह दी है.
- नमक की मात्रा सीमित करें: दिनभर में पांच ग्राम से कम यानी केवल एक छोटी चम्मच नमक का ही इस्तेमाल करें.
- अचार-पापड़ से तौबा: खाने में अचार और पापड़ के अत्यधिक नमक के सेवन से पूरी तरह बचें.
- बीपी पर रखें नजर: यदि ब्लड प्रेशर 130/80 या उससे अधिक रहता है, तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें.
- नियमित स्वास्थ्य जांच: अगर परिवार में किसी को दिल की बीमारी का इतिहास है, तो समय-समय पर नियमित जांच कराएं. ब्लड प्रेशर, शुगर और कोलेस्ट्रॉल कई बार बिना किसी लक्षण के भी बढ़ जाते हैं.
- एक्टिव जीवनशैली अपनाएं: हफ्ते में कम से कम 150 मिनट तेज चाल से चलें और मांसपेशियों को मजबूत करने वाली एक्सरसाइज जरूर करें.
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