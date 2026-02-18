द स्पोर्ट्स हब में पिकलबॉल डे की धूम, रोमांचक मुकाबले में खिलाड़ियों ने दिखाया दमखम

द स्पोर्ट्स हब में पिकलबॉल डे की धूम, रोमांचक मुकाबले में खिलाड़ियों ने दिखाया दमखम
प्रतियोगिता में पुरुष-महिला और युवा वर्ग के रोमांचक मुकाबलों में खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन कर पदक अपने नाम किए.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : February 18, 2026 at 12:33 PM IST
कानपुर: शहर के द स्पोर्ट्स हब (TSH) में इस बार का पिकलबॉल डे का आयोजन काफी खास रहा. यूपी में पहली बार आयोजित इस प्रतियोगिता में खिलाड़ियों को 1 लाख रुपये का नकद इनाम दिया गया, जिसने खेल की प्रतिष्ठा को नई ऊंचाई पर पहुंचाया.
इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य खेल को बढ़ावा देना था. मुंबई से आए अंतरराष्ट्रीय पिकलबॉल खिलाड़ी और रेफरी वैभव वावडे ने इस मौके पर प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन किया.
बता दें, मुंबई से आए नेशनल पिकलबॉल खिलाड़ी एवं रेफरी वैभव वावडे मुख्य रूप से उपस्थित रहे. वैभव वावडे देश के अग्रणी पिकलबॉल खिलाड़ियों में गिने जाते हैं. वह नेशनल स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं.
उन्होंने एशियाई खेलों सहित विभिन्न अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेकर अनुभव अर्जित किया है. एक खिलाड़ी के साथ-साथ वे प्रमाणित रेफरी के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि पिकलबॉल तेजी से उभरता हुआ खेल है. यदि खिलाड़ियों को सही मार्गदर्शन व अवसर मिले तो वे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं.
पुरुष युगल मुकाबले में कार्तिके गर्ग और राघव भाटिया को स्वर्ण पदक, सत्यन अरोड़ा और ध्रुव मलिक को रजत पदक, दिव्य तुलसानी व विमान्यु अग्रवाल तथा अमल गुप्ता व एकांश मित्तल को कांस्य पदक मिला.
महिला युगल मुकाबले में इशिता कनोडिया एंड राशिका अग्रवाल को स्वर्ण पदक, निधी कनोडिया और अनुभूति गुप्ता को रजत पदक, माला सिंह और सीमा सक्सेना को कांस्य पदक मिला. युवा वर्ग के एकल मुकाबले में कार्तिके गर्ग को स्वर्ण पदक, मनू भरतिया को रजत पदक, दिव्य तुल्स्यान और हरजस सिंह को कांस्य पदक मिला.
पूरे आयोजन के दौरान खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट कौशल, बेहतर तालमेल और अनुशासन का परिचय दिया. मुकाबले बेहद रोमांचक रहे और कई मैच अंतिम अंकों तक संघर्षपूर्ण बने रहे. आयोजन समिति ने विजेताओं को पदक और नकद पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया.
यह भी पढ़ें: अनाथालय से निकलकर "रग्बी क्वीन", मीरा रानी हेम्ब्रम की कहानी