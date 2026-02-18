ETV Bharat / state

द स्पोर्ट्स हब में पिकलबॉल डे की धूम, रोमांचक मुकाबले में खिलाड़ियों ने दिखाया दमखम

द स्पोर्ट्स हब में आयोजित हुआ पिकल बॉल डे. ( Photo Credit; Media Cell The Sports Hub )

कानपुर: शहर के द स्पोर्ट्स हब (TSH) में इस बार का पिकलबॉल डे का आयोजन काफी खास रहा. यूपी में पहली बार आयोजित इस प्रतियोगिता में खिलाड़ियों को 1 लाख रुपये का नकद इनाम दिया गया, जिसने खेल की प्रतिष्ठा को नई ऊंचाई पर पहुंचाया. इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य खेल को बढ़ावा देना था. मुंबई से आए अंतरराष्ट्रीय पिकलबॉल खिलाड़ी और रेफरी वैभव वावडे ने इस मौके पर प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन किया. बता दें, मुंबई से आए नेशनल पिकलबॉल खिलाड़ी एवं रेफरी वैभव वावडे मुख्य रूप से उपस्थित रहे. वैभव वावडे देश के अग्रणी पिकलबॉल खिलाड़ियों में गिने जाते हैं. वह नेशनल स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं. उन्होंने एशियाई खेलों सहित विभिन्न अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेकर अनुभव अर्जित किया है. एक खिलाड़ी के साथ-साथ वे प्रमाणित रेफरी के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं. द स्पोर्ट्स हब में आयोजित पिकल बॉल डे के मौके पर प्रदर्शन करते खिलाड़ी. (Photo Credit; Media Cell The Sports Hub)