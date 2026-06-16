भैंसों के तबेले में बन रहा था नकली अचार, देखकर उड़े अधिकारियों के होश; 3000 किलो कराया नष्ट
अधिकारियों ने इस जगह से कई सैंपल्स कलेक्ट किए हैं. जिन्हें जांच के लिए भेजा गया है.
Published : June 16, 2026 at 5:37 PM IST
नई दिल्ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद से एक ऐसी खबर सामने आई है, जो आपकी थाली का स्वाद किरकिरा कर देगी. जिस अचार को आप स्वाद लेकर खा रहे हैं, हो सकता है वो मिलावटी हो या फिर किसी तबेले में बनाया जा रहा हो. हैरान मत होइए. ऐसा ही मामला सामने आया है गाजियाबाद से जहां अचार की अवैध फैक्ट्री का भंड़ाफोड़ हुआ है. जहां पर मिलावटी अचार बनाया जाता था.
गाजियाबाद जिला प्रशासन द्वारा मिलावटी सामग्री को लेकर विशेष अभियान संचालित किया जा रहा है. इसी क्रम में सिटी मजिस्ट्रेट सतीश चंद्र तिवारी के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने खोदा नगर पालिका क्षेत्र में स्थित दो अचार फैक्ट्रियों का निरीक्षण कर भारी मात्रा में मानव उपयोग के लिए अनुपयुक्त मानते हुए अचार नष्ट कराया है.
निरीक्षण के दौरान दोनों इकाइयों में भारी मात्रा में आचार गंदगी वाली जगहों पर भंडार पाया गया. भंडारी अचार में बदबू आ रही थी. जिसको देखते हुए खाद्य विभाग ने तुरंत 3000 किलो विभिन्न प्रकार के अचार नष्ट कराए और अचार के कुल 6 नमूने लैब में टेस्ट के लिए भेजे गए हैं.
खाद्य सुरक्षा विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक, खोड़ा स्थित शनि बाजार में पवन सिंह के प्रतिष्ठान पर निरीक्षण के दौरान 20 ड्रमों में लगभग 1000 किलो आम और नींबू का अचार अत्यंत सड़ी, गली और अस्वच्छ अवस्था में पाया गया था जिसे तत्काल नष्ट कराया गया. इसके अतिरिक्त 180 किलोग्राम मिक्स अचार और 8800 किलोग्राम नमक को जब्त किया गया है. इसके अलावा मिक्स अचार, मसाले वाले अचार और नमक के कुल तीन नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए हैं.
रिटायर्ड दरोगा के तबेले में तैयार हो रहा था अचार
खोड़ा स्थित मास्टर पार्क में राहुल अचार वाले के नाम से जसबीर सिंह नामक व्यक्ति द्वारा प्रतिष्ठान संचालित किया जा रहा था. प्रतिष्ठान पर निरीक्षण के दौरान 10 ड्रमों में रखा दो हज़ार किलो नींबू का अचार और 400 किलो मिक्स अचार दुर्गंध युक्त और अस्वच्छ परिस्थितियों में पाया गया था. सामग्री को जब्त कर नष्ट कराया गया. प्रतिष्ठान से नींबू के अचार, मिक्स अचार के तीन नमूने लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए हैं. जसवीर सिंह दिल्ली पुलिस से रिटायर्ड दरोगा है. इसी के तबेले में पशुओं के बीच गंदी जगह अचार तैयार किया जाता था और वही उसे स्टोर किया जाता था.
सिटी मजिस्ट्रेट सतीश चंद्र तिवारी ने बताया खाद्य विभाग द्वारा विशेष अभियान संचालित किया जा रहा है. विशेष अभियान के तहत खाद्य विभाग की टीम विभिन्न क्षेत्रों में छापेमारी कर रही है. सूचना मिली थी कि खोड़ा शेत्र में तबेले में अचार बनाने का काम किया जा रहा है. 30 कुंतल अचार जो कि मानव उपयोग के लिए ठीक नहीं था, नष्ट करने की कार्रवाई की गई है और सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे गए हैं.
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