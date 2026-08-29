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घना में जल्द शुरू होगी 'पिक एंड ड्रॉप' ई-रिक्शा सेवा, पर्यटकों का सफर होगा आसान

केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान ( ETV Bharat Bharatpur )

भरतपुर : केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में आने वाले पर्यटकों के लिए नए पर्यटन सीजन में एक नई सुविधा शुरू होने जा रही है. अब जो पर्यटक साइकिल या ई-रिक्शा की सुविधा नहीं लेते और पैदल ही घना घूमने पहुंचते हैं, उन्हें मुख्य द्वार से बैरियर तक आने-जाने के लिए ईको-फ्रेंडली वाहन की सुविधा मिल सकेगी. इसके लिए वन विभाग ने 'पिक एंड ड्रॉप' सेवा की रूपरेखा तैयार कर ली है. प्रस्ताव को उच्च अधिकारियों की मंजूरी के लिए भेजा गया है और स्वीकृति मिलते ही नए पर्यटन सीजन में इसे लागू किया जाएगा. केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के निदेशक चेतन कुमार बी वी ने बताया कि इस सुविधा का उद्देश्य घना आने वाले हर वर्ग के पर्यटक को सुविधाजनक और सुकून भरा अनुभव उपलब्ध कराना है. खासकर पीक सीजन में जब पर्यटकों की संख्या बढ़ जाती है, बड़ी संख्या में लोग साइकिल या ई-रिक्शा नहीं लेते और पैदल ही उद्यान के अंदर तक जाते हैं. ऐसे में मुख्य गेट से बैरियर तक का रास्ता तय करने में उन्हें समय और श्रम दोनों अधिक लगता है. नई व्यवस्था के तहत मुख्य द्वार से बैरियर तक पर्यटकों को ईको-फ्रेंडली वाहन से छोड़ा जाएगा और वापसी में बैरियर से मुख्य द्वार तक लाने की सुविधा भी उपलब्ध होगी. प्रति पर्यटक एक तरफ का शुल्क 50 रुपए निर्धारित किया गया है. पर्यटक अपनी जरूरत के अनुसार जाने या आने में इस सुविधा का इस्तेमाल कर सकेंगे. पढे़ं. Keoladeo National Park : आवाज ही पहचान है...घना में गूंजा दुर्लभ ब्रिस्टल्ड ग्रासबर्ड का संगीत