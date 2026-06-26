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सिर्फ 10 रुपए में फिजियोथेरेपी, कई मरीजों को मिला लाभ, स्पेशलिस्ट की निगरानी में होता है इलाज

फिजियोथेरेपी सेंटर में पहुंचे मरीज डंकेश सिंह ने बताया कि उन्हे 14 महीने पहले मुझे पैरालाइज हुआ था. अस्पताल में इलाज कराने के बाद फिजियोथेरेपी सेंटर में आया हूं. पहले से काफी ठीक हूं. शरीर में राइट साइड में वन साइड पूरी तरह से पैरालाइज हो गया था. हाथ और पर काम करना बंद कर दिए थे.

इस फिजियोथेरेपी सेंटर का संचालन श्री रामचंद्र स्वामी नागरीदास मंदिर ट्रस्ट के माध्यम से होता है. इसमें 3 मास्टर ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर हैं,जबकि 2 असिस्टेंट हैं. ये असिस्टेंट मरीजों को एक्सरसाइज कराने में मदद करते हैं. इस फिजियोथेरेपी सेंटर में एक्सरसाइज कराने के लिए पहुंचे मरीजों से ईटीवी भारत ने बात की. आइए जानते हैं उन्होंने इस फिजियोथैरेपी सेंटर को लेकर क्या कुछ कहा.

रायपुर : वर्तमान समय में मेडिकल सुविधा काफी महंगी हो गई है.लेकिन यदि आप रायपुर में रहते हैं तो मात्र 10 रुपए के रजिस्ट्रेशन शुल्क पर आप निशुल्क फिजियोथेरेपी एक सेंटर से करा सकते हैं. रायपुर के पुरानी बस्ती स्थित अग्रसेन कॉलेज कैंपस में फरवरी 2024 से फिजियोथेरेपी सेंटर का संचालन हो रहा है. जिसमें प्रतिदिन सुबह से लेकर शाम तक लगभग 60 से 90 मरीज एक्सरसाइज कराने के लिए पहुंचते हैं. इस फिजियोथेरेपी सेंटर की सबसे खास बात यह है कि यह पूरी तरह से निशुल्क है. लेकिन मरीजों से रजिस्ट्रेशन शुल्क के नाम पर मात्र 10 रुपए ही लिए जाते हैं.

फिजियोथेरेपी सेंटर में आने के बाद बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हुआ है. यहां पर जितने भी इक्विपमेंट है उन सभी को करना होता है. फिजियोथेरेपी सेंटर में सुबह 8 बजे से लेकर 11 बजे तक रहता हूं.पूराज इलाज निशुल्क होता है. केवल रजिस्ट्रेशन के नाम पर 10 रुपए लिए जाते हैं. पैरालाइज होने के बाद मेरा चलना फिरना और बातचीत करना भी बंद हो गया था-डंकेश सिंह,मरीज

10 रुपए में फिजियोथेरेपी की सेवा (ETV BHARAT CHHATTISHGARH)

फिजियोथेरेपी सेंटर में पहुंची मरीज कुसुम यादव ने बताया कि उनके राइट साइड के पैर के घुटने का सर्जरी हुआ था. घुटने की सर्जरी 3 महीना पहले हुई है. फिजियोथेरेपी सेंटर में 2 महीने से आ रही हैं.

एक दिन में 100 मरीजों की फिजियोथेरेपी (ETV BHARAT CHHATTISHGARH)

घुटने की सर्जरी होने के बाद पैर ठीक से काम नहीं कर रहा था. सर्जरी के बाद चलना फिरना भी बंद हो गया था, लेकिन अब काफी कुछ राहत है. मैं खुद से चलना फिरना भी कर रही हूं. यहां पर फिजियोथैरेपी निशुल्क होता है- कुसुम यादव, फिजियोथेरेपी

कई मरीजों को हुआ लाभ (ETV BHARAT CHHATTISHGARH)

90 फीसदी स्वस्थ हुए मरीज

फिजियोथेरेपी सेंटर में पहुंचे मरीज एचपी पाठक ने बताया कि उनके दाहिने पैर को लकवा मार दिया था. जिसकी वजह से उनका चलना फिरना पूरी तरह से बंद हो गया था. उनके मित्र ने इस फिजियोथेरेपी सेंटर का पता बताया. इसके बाद से वो यहां पर लगातार आ रहे हैं. यहां एक्सरसाइज करने के बाद लगभग 90% ठीक हो चुके हैं.

फिजियोथैरेपी सेंटर में एक्सरसाइज करने के लिए मैं लगभग 6 महीने से आ रहा हूं. लोगों का यह भी कहना था कि इसका हल एक्सरसाइज ही है. यही सोचकर मैं यहां पर आया था. डॉक्टर का इलाज मैं पूरी तरह से बंद कर दिया हूं. डॉक्टर ने भी मुझे सलाह दी थी कि इसके लिए फिजियोथेरेपी जरूरी है. स्कूल में प्रिंसिपल के पद से रिटायर होने के बाद घर के छोटे-मोटे काम करने के साथ ही टू व्हीलर गाड़ी चलाकर आना-जाना कर लेता हूं - एचपी पाठक, मरीज

आर्थिक रुप से कमजोर मरीजों के लिए संस्थान (ETV BHARAT CHHATTISHGARH)

फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर विकास द्विवेदी ने बताया कि श्री रामचंद्र स्वामी नागरीदास मंदिर ट्रस्ट इस फिजियोथैरेपी सेंटर का संचालन करता है. इस फिजियोथेरेपी सेंटर में लगभग सभी तरह के फिजियोथेरेपी से संबंधित इक्विपमेंट है. इस फिजियोथैरेपी सेंटर में 3 मास्टर ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट और 2 असिस्टेंट हैं. इस फिजियोथेरेपी सेंटर में सबसे ज्यादा मरीज पैरालिसिस के आते हैं. इसके साथ लो बैक पेन, नेक पेन, फ्रोजन शोल्डर के पेशेंट आते हैं. इसके साथ ही आर्थराइटिस से पीड़ित मरीज भी यहां पहुंचते हैं.

10 रुपए के रजिस्ट्रेशन शुल्क में इलाज (ETV BHARAT CHHATTISHGARH)

सभी तरह के मरीज यहां पर एक्सरसाइज करने के लिए आते हैं. उनका प्रॉपर ध्यान रखा जाता है. उनके फिजिक के हिसाब से एक्सरसाइज प्लान किया जाता है. यहां आने के बाद मरीजो को लाभ भी मिल रहा है. इस फिजियोथैरेपी सेंटर में फिजियोथेरेपी के लिए आईडेकार है, एसडब्ल्यूडी है. अल्ट्रासोनिक थेरेपी, आईआईएफटी है. मसल्स स्टूमलेटर्स जैसी सुविधाएं हैं- डॉ विकास द्विवेदी,फिजियोथेरेपिस्ट

डॉ विकास द्विवेदी ने बताया कि यहां फिजियोथेरेपी के लिए आने वाले मरीजों से मात्र रजिस्ट्रेशन शुल्क 10 रुपए ही लिए जाते हैं. सुबह और शाम के समय मिलाकर मरीजों की संख्या लगभग 60 से 90 के आसपास रहती है. फिजियोथैरेपी सेंटर का संचालन दिन में दो बार होता है. जिसमें सुबह के समय 8 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक और शाम को 5 बजे से लेकर रात 7:30 बजे तक संचालित होता है. मरीज शुरू में जब इस फिजियोथेरेपी सेंटर में आते हैं तो उन्हें सहारा देकर लाया जाता है. लेकिन एक्सरसाइज के बाद वह अपने से खुद चलकर घर जाते हैं.

स्पेशलिस्ट करके हैं इलाज (ETV BHARAT CHHATTISHGARH)

इस फिजियोथेरेपी सेंटर को खोलने के पीछे मुख्य वजह ये है कि किसी भी प्राइवेट फिजियोथेरेपी सेंटर में जाते हैं तो वहां पर 500 रुपए से लेकर 2 हजार रुपए तक फीस देना पड़ता है. गरीब और मध्यमवर्गीय परिवार के ऐसे लोग जो इतनी महंगी फीस नहीं दे सकते उन्हें ध्यान में रखते हुए फिजियोथेरेपी का संचालन शुरू किया गया है.



ट्रस्ट के माध्यम से होता है संचालन (ETV BHARAT CHHATTISHGARH)



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