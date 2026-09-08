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चोट के बाद मैदान में वापसी का रास्ता दिखा रही फिजियोथेरेपी, PGI में खिलाड़ियों को मिल रहा विशेषज्ञ इलाज

पीजीआई के सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर अजित कुमार ने फिजियोथेरेपी के दुनिया में बदलाव के बारे में विस्तार से बताया. चंडीगढ़ से नगमा सिंह की रिपोर्ट.

World Physical Therapy Day
पीजीआई के सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट डॉ. अजित कुमार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 8, 2026 at 8:48 PM IST

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चंडीगढ़: मैदान पर खिलाड़ी के लिए चोट लगना खेल का हिस्सा जरूर है, लेकिन चोट के बाद दोबारा उसी फिटनेस के साथ वापसी करना सबसे बड़ी चुनौती होती है. कई बार चोट इतनी गंभीर होती है कि सिर्फ आराम या दवा से काम नहीं चलता और लंबे समय तक फिजियोथेरेपी और रिहैबिलिटेशन की जरूरत पड़ती है. ऐसे मामलों में PGIMER में खिलाड़ियों को विशेषज्ञों की देखरेख में फिजिकल थेरेपी और रिहैबिलिटेशन की सुविधा मिलती है. जिसे लेकर चंडीगढ़ पीजीआई के सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट डॉ. अजित कुमार के साथ बातचीत की गयी.

रोजाना 250 से 300 मरीज आते हैं इलाज के लिएः हर साल 8 सितंबर को विश्व फिजियोथेरेपी दिवस मनाया जाता है. इस दिन फिजियोथेरेपी की भूमिका और लोगों को दोबारा सामान्य शारीरिक गतिविधियों तक लौटाने में इसके महत्व को सामने लाया जाता है. PGIMER के Physical and Rehabilitation Medicine विभाग में रोजाना औसतन 250 से 300 मरीज फिजियोथेरेपी परामर्श और उपचार के लिए पहुंचते हैं. विभाग में Sports Injury Clinic भी चलती है.

विश्व फिजियोथेरेपी दिवस (ETV Bharat)

खिलाड़ियों में चोट का पैटर्न अलगः खेल के दौरान अचानक मूवमेंट, गलत लैंडिंग, लगातार ट्रेनिंग और शरीर पर पड़ने वाले दबाव के कारण खिलाड़ियों में अलग-अलग तरह की चोटें देखने को मिलती हैं। घुटने, टखने, कंधे और मांसपेशियों से जुड़ी चोटों के अलावा लिगामेंट और जॉइंट इंजरी भी खिलाड़ियों के लिए परेशानी का कारण बनती हैं। कई मामलों में खिलाड़ी दर्द कम होने के बाद दोबारा खेल शुरू कर देते हैं, लेकिन पूरी तरह रिकवरी नहीं होने पर चोट दोबारा उभर सकती है. PGI में ऐसे मरीजों के लिए सिर्फ दर्द कम करने पर ध्यान नहीं दिया जाता, बल्कि चोट के बाद शरीर की मूवमेंट और ताकत को वापस लाने पर काम किया जाता है. एक्सरसाइज थेरेपी, इलेक्ट्रोथेरेपी और फंक्शनल रिस्टोरेशन जैसी सुविधाएं विभाग में उपलब्ध हैं.

गंभीर चोट के बाद जल्दबाजी पड़ सकती है भारीः डॉ. अजित ने बताया कि "खिलाड़ी के लिए सबसे जरूरी है कि चोट के बाद वह अपनी मर्जी से तुरंत मैदान पर वापस न लौटे. शरीर को दोबारा उसी स्तर की ताकत और संतुलन हासिल करने में समय लग सकता है. फिजियोथेरेपी के दौरान धीरे-धीरे मूवमेंट, मांसपेशियों की ताकत और खेल से जुड़ी गतिविधियों की क्षमता को वापस लाने पर काम किया जाता है. पीजीआईएमईआर में स्पोर्ट्स इंजरी समेत ऑर्थोपेडिक और न्यूरोमस्कुलर समस्याओं से जुड़े मरीजों को फिजियोथेरेपी और रिहैबिलिटेशन की सुविधा दी जाती है. विभाग में एक्सरसाइज थेरेपी के साथ जरूरत के मुताबिक अन्य रिहैबिलिटेशन सेवाएं भी उपलब्ध हैं."

नेशनल-इंटरनेशनल खिलाड़ियों से लेकर बुजुर्गों तक का इलाजः डॉ. अजीत कुमार ने बताया कि "PGI की फिजियोथेरेपी में केवल नेशनल या इंटरनेशनल स्तर के खिलाड़ी ही नहीं, बल्कि अलग-अलग प्रोफेशन में काम करने वाले लोग और बुजुर्ग भी इलाज के लिए पहुंचते हैं. मरीज की उम्र, शरीर की स्थिति और चोट की गंभीरता को देखते हुए उसका फिजियोथेरेपी प्लान तैयार किया जाता है. उन्होंने बताया कि यहां 10 दिन की फिजियोथेरेपी की फीस करीब 300 से 450 रुपये तक है और इस दौरान लगातार 10 दिन इलाज की सुविधा दी जाती है. यानी खिलाड़ी हो या बुजुर्ग, जरूरत के मुताबिक कोई भी यहां फिजियोथेरेपी करा सकता है."

कार्डिएक सर्जरी या हृदय संबंधी मरीजों के लिए भी विशेष सुविधाः उन्होंने बताया कि PGI में आधुनिक मशीनों के साथ जिम हॉल में भी मरीजों की एक्सरसाइज करवाई जाती है. बच्चों के लिए पीडियाट्रिक्स सेंटर के तहत उनकी जरूरत के हिसाब से फिजियोथेरेपी और मसल्स को मजबूत करने की एक्सरसाइज कराई जाती है. वहीं कार्डिएक सर्जरी या हृदय संबंधी बीमारी से जूझ रहे मरीजों के लिए कार्डिएक सेंटर में ही विशेष फिजियोथेरेपी की व्यवस्था है.

खिलाड़ियों के कमर और स्पाइन दर्द पर चल रही रिसर्चः PGI में खिलाड़ियों से जुड़ी एक विशेष रिसर्च भी चल रही है, जो दिसंबर में पूरी होने की उम्मीद है. इसमें उन खिलाड़ियों को शामिल किया गया है, जो लगातार बैक पेन, स्पाइन पेन और कमर के दर्द से परेशान रहते हैं. डॉ अजीत बताते हैं कि "अब तक रिसर्च में शामिल खिलाड़ियों में करीब 60 प्रतिशत खिलाड़ी गंभीर स्पाइनल और बैक पेन से जूझते पाए गए हैं. रिसर्च पूरी होने के बाद इसके विस्तृत नतीजों से यह समझने में मदद मिलेगी कि खिलाड़ियों में इस तरह के दर्द की वजह क्या है और फिजियोथेरेपी के जरिए उन्हें किस तरह बेहतर तरीके से रिकवर कराया जा सकता है."

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