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हिमाचल में भूतपूर्व सैनिकों के लिए ECHS पॉलीक्लिनिक में अत्याधुनिक फिजियोथेरेपी सेंटर स्थापित, मिलेंगी ये सुविधाएं

फिजियोथेरेपी सेंटर स्थापित होने से भूतपूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों को अब एक ही परिसर में मिल रही बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं.

ECHS Polyclinic Hamirpur
भूतपूर्व सैनिकों के लिए अत्याधुनिक फिजियोथेरेपी सेंटर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 15, 2026 at 5:07 PM IST

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हमीरपुर: भूतपूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों को बेहतर मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से हमीरपुर स्थित ECHS पॉलीक्लिनिक में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार किया गया है. ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक में करीब 10 लाख रुपए की लागत से अत्याधुनिक फिजियोथेरेपी सेंटर स्थापित किया गया है, जिसमें नवीनतम तकनीक की मशीनरी और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं.

एक साथ 15-20 मरीजों की होगी फिजियोथेरेपी

ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक हमीरपुर के प्रभारी कर्नल (रिटायर) चंद्रशेखर ने बताया कि बढ़ती उम्र के साथ होने वाली कई बीमारियों और शारीरिक समस्याओं में फिजियोथेरेपी काफी कारगर साबित होती है. इसी को ध्यान में रखते हुए पॉलीक्लिनिक में नया फिजियोथेरेपी सेंटर स्थापित किया गया है. उन्होंने बताया कि इस सेंटर में अब एक साथ 15 से 20 मरीजों की फिजियोथेरेपी की जा सकती है, जिससे मरीजों को सुविधा मिलने के साथ-साथ उपचार प्रक्रिया भी ज्यादा व्यवस्थित होगी.

ECHS Polyclinic Hamirpur
भूर्तपूर्व सैनिकों के साथ उनके परिजनों को भी मिल रही स्वास्थ्य सुविधाएं (ETV Bharat)

भूतपूर्व सैनिकों और परिजनों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं

वहीं, कर्नल चंद्रशेखर ने बताया कि ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक हमीरपुर के जरिए जिले के करीब 45 हजार भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिजनों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं. पॉलीक्लिनिक की ओपीडी में रोजाना औसतन करीब 400 मरीज इलाज और परामर्श (Counseling) के लिए पहुंचते हैं. इतनी बड़ी संख्या में मरीजों को देखते हुए यहां मेडिकल सुविधाओं को लगातार बेहतर बनाने पर जोर दिया जा रहा है.

"पॉलीक्लिनिक में भूतपूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों को सिर्फ मेडिकल सुविधाएं ही नहीं, बल्कि कई अन्य जरूरी सेवाएं भी एक ही स्थान पर उपलब्ध करवाने की कोशिश की गई है. इसका सीधा लाभ हजारों पूर्व सैनिक परिवारों को मिल रहा है और उन्हें अलग-अलग कार्यों के लिए भटकना नहीं पड़ता." - कर्नल चंद्रशेखर, प्रभारी, ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक हमीरपुर

ECHS Polyclinic Hamirpur
भूतपूर्व सैनिकों के लिए निशुल्क परामर्श केंद्र स्थापित (ETV Bharat)

भूतपूर्व सैनिकों के लिए निशुल्क परामर्श केंद्र

गौरतलब है कि हमीरपुर में लगभग साढ़े आठ कनाल क्षेत्र में स्थापित ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक परिसर में मेडिकल सुविधाओं के अलावा सीएसडी कैंटीन की सुविधा भी उपलब्ध है. इसके साथ ही रक्षा मंत्रालय के ‘नमन’ प्रोजेक्ट के तहत भूतपूर्व सैनिकों के पेंशन संबंधी मामलों के समाधान के लिए निशुल्क परामर्श केंद्र भी स्थापित किया गया है. इस प्रकार ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक में स्वास्थ्य सेवाओं के साथ-साथ पूर्व सैनिकों से जुड़ी अन्य जरूरी सुविधाएं भी एक ही परिसर में उपलब्ध करवाने की पहल की गई है, जिससे भूतपूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों को काफी राहत मिल रही है.

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