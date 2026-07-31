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सदर अस्पताल के फिजियोथैरेपिस्ट ने की आत्महत्या, जांच में जुटी पुलिस

बोकारो: सदर अस्पताल में कार्यरत फिजियोथेरेपिस्ट डॉ वीरेंद्र महतो ने बीती रात करीब 10 से 11 बजे के बीच आत्महत्या कर ली. घटना के बाद पूरे अस्पताल परिसर में सनसनी फैल गई. मौके से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, जिसे सिटी थाना पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है. वहीं परिजनों ने आत्महत्या पर सवाल उठाते हुए अस्पताल में साजिश की आशंका जताई है और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है.

पुलिस ने कब्जे में लिया शव

जानकारी के अनुसार, डॉ वीरेंद्र महतो का शव अस्पताल परिसर में मिला है. सूचना मिलते ही सिटी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लिया. पुलिस को घटनास्थल से एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसकी जांच की जा रही है. फिलहाल पुलिस आत्महत्या के कारणों का पता लगाने में जुटी है.

जानकारी देते परिजन और पुलिस (ईटीवी भारत)

घटना को लेकर मृतक के परिजनों का कहना है कि घर में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं थी. साथ ही डॉ वीरेंद्र महतो के आत्महत्या करने जैसी कोई स्थिति नहीं थी. परिजनों का आरोप है कि अस्पताल में ही उनके साथ किसी तरह की साजिश हुई है. परिजनों ने पूरे मामले की निष्पक्ष और गहन जांच की मांग करते हुए दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है.