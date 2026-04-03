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नाबालिग को भगाकर शारीरिक शोषण, आरोपी को पुलिस ने किया अरेस्ट

सूरजपुर : सूरजपुर जिले से एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां एक नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने और उसका शारीरिक शोषण करने की घटना सामने आई है.इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए नाबालिग बालिका को सुरक्षित बरामद कर लिया है और आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा है.

कहां का है मामला ?

आप को बता दें कि ये पूरा मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का है, जहां पीड़िता के पिता ने अपनी नाबालिग बेटी के अचानक लापता होने पर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायत में बताया गया था कि कोई अज्ञात शख्स उनकी बेटी को बहला फुसलाकर कहीं ले गया है. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल जांच शुरू की और संभावित स्थानों पर तलाश की. इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली, जिसके आधार पर टीम ने खोपा गांव में दबिश देकर नाबालिग बालिका को बरामद कर लिया. बरामदगी के बाद जब बालिका से पूछताछ की गई, तो उसने अपने साथ हुई आप बीती पुलिस को बताई.