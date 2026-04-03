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नाबालिग को भगाकर शारीरिक शोषण, आरोपी को पुलिस ने किया अरेस्ट

सूरजपुर में नाबालिग को बहला फुसलाकर ले जाने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेजा है.नाबालिग ने पुलिस को दुष्कर्म की बात बताई.

Physically exploiting of minor
नाबालिग को भगाकर शारीरिक शोषण (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 3, 2026 at 2:50 PM IST

2 Min Read
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सूरजपुर : सूरजपुर जिले से एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां एक नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने और उसका शारीरिक शोषण करने की घटना सामने आई है.इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए नाबालिग बालिका को सुरक्षित बरामद कर लिया है और आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा है.

कहां का है मामला ?

आप को बता दें कि ये पूरा मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का है, जहां पीड़िता के पिता ने अपनी नाबालिग बेटी के अचानक लापता होने पर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायत में बताया गया था कि कोई अज्ञात शख्स उनकी बेटी को बहला फुसलाकर कहीं ले गया है. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल जांच शुरू की और संभावित स्थानों पर तलाश की. इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली, जिसके आधार पर टीम ने खोपा गांव में दबिश देकर नाबालिग बालिका को बरामद कर लिया. बरामदगी के बाद जब बालिका से पूछताछ की गई, तो उसने अपने साथ हुई आप बीती पुलिस को बताई.

नाबालिग को भगाकर शारीरिक शोषण (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बालिका के बयान के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपहरण, दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट की गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया. इसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और उसे न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है.इस तरह के मामलों में सख्ती से कार्रवाई की जा रही है और दोषियों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा- अभिषेक पैकरा,एसडीओपी

इस मामले में परिजनों की तत्परता के कारण नाबालिग को आरोपी के चंगुल से आजाद करा लिया गया है. पुलिस ने भी मामले की संवेदनशीलता को समझते हुए परिवार के शिकायत के बाद आरोपी की तलाश शुरु की.तकनीकी आधार पर आरोपी की लोकेशन मिलने पर पुलिस की टीम ने मुखबिर की सूचना पर आरोपी के ठिकाने पर दबिश दी और नाबालिग को छुड़ाया.

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