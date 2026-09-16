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नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म, परिचित ने दोस्तों के साथ मिलकर घटना को दिया अंजाम, आरोपी गिरफ्तार

कांकेर में नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया.पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

Accused arrested for physically exploitation
नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 16, 2026 at 3:59 PM IST

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कांकेर : कांकेर जिला मुख्यालय से सटे ग्रामीण क्षेत्र में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है. पुलिस ने मामले में चार युवकों को हिरासत में लिया है. पुलिस के मुताबिक, नाबालिग एक परिचित युवक के साथ घर से बाहर गई थी. आरोप है कि परिचित युवक अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसे दूसरी जगह ले गया, जहां उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया.


हिरासत में आरोपी

कांकेर एडिशनल एसपी योगेश कुमार साहू से मिली जानकारी के अनुसार नाबालिग रात करीब 9 बजे से अपने घर से लापता थी. देर रात तक घर वापस नहीं लौटने पर परिजनों ने करीब 1 बजे पुलिस थाने पहुंचकर गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई. सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने तत्काल नाबालिग की तलाश शुरू की. पुलिस कोरर इलाके में नाबालिग को लावारिस हालत में मिली. इसके बाद पूछताछ और जांच के दौरान घटना से जुड़े तथ्यों का खुलासा हुआ. मामले में पुलिस ने अब तक चार आरोपियों को हिरासत में लिया है.

सामूहिक दुष्कर्म के आरोपी गिरफ्तार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

प्रार्थी ने रात करीब 1 बजे थाने पहुंचकर अपनी बेटी के रात 9 बजे से लापता होने की सूचना दी थी.जांच के दौरान सामने आया कि दो युवक बाइक से आए थे और नाबालिग को बहला-फुसलाकर दूसरी जगह ले गए. वहां उसके साथ दुष्कर्म किए जाने की बात सामने आई है- योगेश साहू, एएसपी



कांकेर के एडिशनल एसपी ने बताया कि पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपियों को हिरासत में लिया है.फिलहाल आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और मामले की विस्तृत विवेचना जारी है. पुलिस के अनुसार, जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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