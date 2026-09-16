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नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म, परिचित ने दोस्तों के साथ मिलकर घटना को दिया अंजाम, आरोपी गिरफ्तार

कांकेर : कांकेर जिला मुख्यालय से सटे ग्रामीण क्षेत्र में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है. पुलिस ने मामले में चार युवकों को हिरासत में लिया है. पुलिस के मुताबिक, नाबालिग एक परिचित युवक के साथ घर से बाहर गई थी. आरोप है कि परिचित युवक अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसे दूसरी जगह ले गया, जहां उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया.



हिरासत में आरोपी

कांकेर एडिशनल एसपी योगेश कुमार साहू से मिली जानकारी के अनुसार नाबालिग रात करीब 9 बजे से अपने घर से लापता थी. देर रात तक घर वापस नहीं लौटने पर परिजनों ने करीब 1 बजे पुलिस थाने पहुंचकर गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई. सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने तत्काल नाबालिग की तलाश शुरू की. पुलिस कोरर इलाके में नाबालिग को लावारिस हालत में मिली. इसके बाद पूछताछ और जांच के दौरान घटना से जुड़े तथ्यों का खुलासा हुआ. मामले में पुलिस ने अब तक चार आरोपियों को हिरासत में लिया है.