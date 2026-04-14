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फर्राटा भरते नजर आएंगे ग्वालियर के दिव्यांग, बैटरी पावर्ड गाड़ियां मिलने से चमके चेहरे

21 दिव्यांगजनों को मिली बैटरी पावर्ड ट्राई साइकिल, 1 करोड़ की लागत से बनी नई सड़कों पर भरेंगे फर्राटा.

MOTORISED TRICYCLES IN GWALIOR
21 दिव्यांगजनों को मिली बैटरी पावर्ड ट्राई साइकिल (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 14, 2026 at 12:34 PM IST

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Updated : April 14, 2026 at 1:13 PM IST

2 Min Read
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ग्वालियर : शहर में सोमवार की शाम कंपू क्षेत्र के कई दिव्यांगों के चेहरे पर चमक ले आई. एक ओर जहां डेढ़ दर्जन से अधिक दिव्यांगों को नई इलेक्ट्रिक ट्राई साइकिल मिली, तो वहीं इलाके में करीब डेढ़ करोड़ रु की लागत से बनकर तैयार विभिन्न सीसी सड़कों का भी लोकार्पण हुआ.

21 दिव्यांगजनों को मिली बैटरी पावर्ड ट्राई साइकिल

ग्वालियर नगर निगम के वार्ड 55 में रहवासियों को विकासकार्यों की सौगात मिली, खजांची बाबा दरगाह के पास आयोजित नगर निगम के कार्यक्रम में सभापति निधि द्वारा डेढ़ करोड़ रु की लागत से तैयार कई सीसी सड़कों का लोकार्पण किया गया. इस अवसर पर 21 दिव्यांग हितग्राहियों को मोटराइज्ड ट्राई साइकिल बांटी गईं, जिसे पाकर सभी के चेहरे खिल उठे.

HANDICAPPED TRICYCLES IN GWALIOR
फर्राटा भरते नजर आएंगे ग्वालियर के दिव्यांग (Etv Bharat)

एक करोड़ से अधिक की सीसी सड़कों का भी लोकार्पण

मीडिया से बातचीत में नगर परिषद के सभापति मनोज तोमर ने बताया, '' ग्वालियर नगर निगम द्वारा आयोजित कार्यक्रम में क्षेत्र की जनता को विकास की सौगातें दी जा रही हैं. मुख्य अतिथि पूर्व सांसद विवेक शेजवलकर दिव्यांग हितग्राहियों को मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल वितरण कर रहे हैं, तो वहीं क्षेत्र की जनता को एक करोड़ से अधिक की लागत से बनकर तैयार रोड भी समर्पित की जा रही है.''

ELECTRIC VEHICLES FOR HANDICAPPED GWALIOR
एक करोड़ से अधिक की सीसी सड़कों का भी लोकार्पण (Etv Bharat)

सक्षम हाथों में नेतृत्व विकास सुनिश्चित करता है : शेजवलकर

कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए पूर्व सांसद विवेक नारायण शेजवलकर के साथ ग्वालियर नगर परिषद के सभापति मनोज तोमर ने 21 हितग्राहियों को ट्राइसाइकिल सौंपी. इस दौरान पूर्व सांसद विवेक शेजवलकर ने जनसभा को संबोधित किया. पूर्व सांसद विवेक नारायण शेजवलकर ने सभा में मौजूद क्षेत्रवासी और जनता से कहा, '' वार्ड 55 के इस क्षेत्र में निरंतर विकास कार्य हो रहे हैं, और सभापति मनोज तोमर की सक्रियता के चलते वार्ड में पानी सीवर एवं सड़क की समस्याओं का निराकरण हुआ है. निरंतर क्षेत्र का विकास कार्य चलता ही रहेगा.''

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उन्होंने कहा कि नेतृत्व यदि सक्षम हाथों में हो तो विकास सुनिश्चित होता है.

Last Updated : April 14, 2026 at 1:13 PM IST

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