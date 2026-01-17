ETV Bharat / state

फरीदाबाद में 20 और 22 जनवरी को कृषि यंत्रों का भौतिक सत्यापन, किसानों को ले जाना होगा मशीनें

फरीदाबाद में 20 और 22 जनवरी को किसानों के अनुदान पर खरीदे गए कृषि यंत्रों का भौतिक सत्यापन किया जाएगा.

Farming Equipment Subsidy Check
फरीदाबाद में 20 और 22 जनवरी को कृषि यंत्रों का भौतिक सत्यापन (ETV Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : January 17, 2026 at 11:00 AM IST

फरीदाबाद: प्रदेश और केंद्र सरकार द्वारा किसानों को 50% अनुदान पर दिए गए फसल अवशेष प्रबंधन और कृषि यंत्रों का भौतिक सत्यापन 20 और 22 जनवरी को किया जाएगा. दरअसल, प्रशासन यह सुनिश्चित करना चाहता है कि किसानों को योजनाओं का लाभ सही तरीके से मिल रहा है. इसके तहत सुपर सीडर, रीपर बाइंडर और पैडी स्ट्रॉ चॉपर जैसी मशीनों की जांच की जाएगी.

डीसी ने दी जानकारी: फरीदाबाद के डीसी आयुष सिन्हा ने बताया कि, "कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की RKVY योजना के CRM कॉम्पोनेंट के तहत वर्ष 2025-26 में जिन किसानों ने 50% अनुदान पर कृषि यंत्र खरीदे, उनकी मशीनों का दूसरा भौतिक सत्यापन जिला स्तरीय कार्यकारी कमेटी द्वारा गठित टीम करेगी."

सत्यापन की तिथियां और स्थान: डीसी ने बताया कि, "सुपर सीडर मशीनों का भौतिक सत्यापन 20 जनवरी 2026 को और रीपर बाइंडर व पैडी स्ट्रॉ चॉपर मशीनों का सत्यापन 22 जनवरी को अनाज मंडी मोहना में सुबह 10 बजे किया जाएगा.जिन मशीनों की अनुदान राशि एक लाख रुपए से अधिक है, उनके लिए 70% राशि का पहला सत्यापन दिसंबर 2025 में किया जा चुका है, जबकि शेष 30% राशि के लिए यह दूसरा सत्यापन किया जाएगा.

किसानों को निर्देश: सभी किसानों को अपनी मशीनों के साथ निश्चित समय और स्थान पर उपस्थित होकर भौतिक सत्यापन करवाना अनिवार्य है. किसी भी समस्या या जानकारी के लिए किसान जिले के किसान उप कृषि निदेशक या सहायक कृषि अभियंता के कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं.

योजना का उद्देश्य: यह पहल यह सुनिश्चित करने के लिए की गई है कि सरकार द्वारा दिए गए अनुदान का लाभ वास्तविक रूप से किसानों तक पहुंचे. इसके माध्यम से न केवल योजना की पारदर्शिता बनी रहेगी बल्कि किसानों को दिए गए कृषि यंत्र सही तरीके से इस्तेमाल हो सकेंगे.

