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पुलिस कांस्टेबल भर्ती, शिमला में 27 नवंबर से शारीरिक परीक्षण, 9151 अभ्यर्थी होंगे शामिल

पुलिस कांस्टेबल भर्ती ( ETV Bharat FILE )

शिमला: हिमाचल प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल भर्ती के लिए शिमला जिला में शारीरिक दक्षता एवं शारीरिक मानक परीक्षण (PET/PST) 27 नवंबर से शुरू होने जा रहे हैं. पुलिस लाइंस भराड़ी में 5 दिसंबर 2026 तक आयोजित होने वाली इस भर्ती प्रक्रिया में कुल 9151 अभ्यर्थी हिस्सा लेंगे. इनमें 2707 महिला और 6444 पुरुष अभ्यर्थी शामिल हैं.

बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों के शामिल होने को देखते हुए पुलिस विभाग ने भर्ती प्रक्रिया को चरणबद्ध तरीके से आयोजित करने की व्यवस्था की है. निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता और शारीरिक मानकों की जांच की जाएगी. इससे भर्ती प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित करने और प्रत्येक अभ्यर्थी को निर्धारित प्रक्रिया के तहत अपनी क्षमता प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा.