पुलिस कांस्टेबल भर्ती, शिमला में 27 नवंबर से शारीरिक परीक्षण, 9151 अभ्यर्थी होंगे शामिल
पुलिस लाइंस भराड़ी में 5 दिसंबर तक चलेगी भर्ती प्रक्रिया. 2707 महिला और 6444 पुरुष अभ्यर्थियों की होगी शारीरिक दक्षता जांच.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 25, 2026 at 3:10 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल भर्ती के लिए शिमला जिला में शारीरिक दक्षता एवं शारीरिक मानक परीक्षण (PET/PST) 27 नवंबर से शुरू होने जा रहे हैं. पुलिस लाइंस भराड़ी में 5 दिसंबर 2026 तक आयोजित होने वाली इस भर्ती प्रक्रिया में कुल 9151 अभ्यर्थी हिस्सा लेंगे. इनमें 2707 महिला और 6444 पुरुष अभ्यर्थी शामिल हैं.
बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों के शामिल होने को देखते हुए पुलिस विभाग ने भर्ती प्रक्रिया को चरणबद्ध तरीके से आयोजित करने की व्यवस्था की है. निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता और शारीरिक मानकों की जांच की जाएगी. इससे भर्ती प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित करने और प्रत्येक अभ्यर्थी को निर्धारित प्रक्रिया के तहत अपनी क्षमता प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा.
पुलिस की ओर से सभी अभ्यर्थियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने निर्धारित दिन पर ही भर्ती स्थल पर पहुंचें. अभ्यर्थियों को ई-कॉल लेटर में दिए गए दिशा-निर्देशों का ध्यानपूर्वक पालन करने और आवश्यक दस्तावेज साथ लाने को कहा गया है. इसके अलावा निर्धारित समय पर पुलिस लाइंस भराड़ी पहुंचने और भर्ती प्रक्रिया के दौरान अनुशासन बनाए रखने की अपील की गई है.
शिमला पुलिस ने भर्ती प्रक्रिया को निष्पक्ष, पारदर्शी और व्यवस्थित तरीके से संपन्न करवाने के लिए आवश्यक प्रबंध किए हैं. पुलिस का प्रयास है कि बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों की भागीदारी के बावजूद भर्ती प्रक्रिया में किसी तरह की अव्यवस्था न हो और सभी उम्मीदवारों को बिना असुविधा के परीक्षण में शामिल होने का अवसर मिले. शारीरिक परीक्षण के सफल आयोजन के लिए पुलिस विभाग ने अभ्यर्थियों से सहयोग करने और मौके पर तैनात पुलिस कर्मियों के निर्देशों का पालन करने की अपील की है.
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