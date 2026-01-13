ETV Bharat / state

भिवानी में सेना भर्ती का आयोजन, जून 2025 सीईई पास अभ्यर्थियों के लिए 28 जनवरी से होगी फिजिकल परीक्षा

भिवानी: सेना भर्ती 2025-26 के तहत अग्निवीर योजना और स्थाई श्रेणी में चयन प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए भारतीय सेना द्वारा जून 2025 में सामान्य प्रवेश परीक्षा (सीईई) उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों के लिए शारीरिक दक्षता एवं मापदंड परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है. यह भर्ती प्रक्रिया 28 जनवरी से 12 फरवरी तक भीम स्टेडियम, भिवानी में आयोजित होगी. इस दौरान बड़ी संख्या में योग्य उम्मीदवारों के शामिल होने की संभावना है.

जानें कौन-कौन सी श्रेणियां होंगी शामिल: सेना भर्ती कार्यालय चरखी दादरी से प्राप्त जानकारी के अनुसार अग्निवीर जनरल ड्यूटी, अग्निवीर क्लर्क, स्टोर कीपर टेक्निकल, अग्निवीर टेक्निकल और अग्निवीर ट्रेड्समैन श्रेणियों में सीईई परीक्षा पास कर चुके उम्मीदवारों को शारीरिक दक्षता एवं मापदंड परीक्षा के लिए बुलाया गया है. उम्मीदवारों को अपने एडमिट कार्ड में दिए गए निर्धारित दिन और समय के अनुसार भीम स्टेडियम पहुंचना अनिवार्य होगा.

एडमिट कार्ड और उपस्थिति अनिवार्य: भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों को ज्वाइनइंडियनआर्मी डॉट एनआईसी डॉट इन वेबसाइट से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा. एडमिट कार्ड पर ही परीक्षा की तिथि, समय और श्रेणी का विवरण दिया गया है. बिना एडमिट कार्ड के किसी भी उम्मीदवार को भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

दस्तावेज सत्यापन की पूरी तैयारी: शारीरिक दक्षता परीक्षा के साथ ही उम्मीदवारों के दस्तावेजों का सत्यापन भी किया जाएगा. इसके लिए अभ्यर्थियों को 10वीं व 12वीं की मार्कशीट, ऑनलाइन निवास प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, पुलिस वेरिफिकेशन, एनसीसी प्रमाण पत्र, खेल प्रमाण पत्र, रिलेशन सर्टिफिकेट (यदि लागू हो) और अन्य सभी आवश्यक मूल दस्तावेज साथ लाने होंगे.