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Agniveer Recruitment 2026: यूपी के 13 जिलों की अग्निवीर भर्ती की फिजिकल टेस्ट, शेड्यूल देखें

अभ्यर्थी अपना परिणाम भारतीय सेना की आधिकारिक वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर जाकर चेक कर सकते हैं.

प्रतीकात्मक फोटो
प्रतीकात्मक फोटो (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 13, 2026 at 11:56 AM IST

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मेरठ: अग्निवीर भर्ती परीक्षा के परिणाम घोषित हो गए हैं. इसके साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 13 जिलों के अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा का आयोजन सहारनपुर में होगा. एआरओ मेरठ के अग्निवीर परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए गए हैं. अभ्यर्थी अपना परिणाम भारतीय सेना की आधिकारिक वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर जाकर चेक कर सकते हैं.

एआरओ मेरठ की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 13 जिलों (सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, अमरोहा, रामपुर, मुरादाबाद, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, हापुड़, बुलंदशहर और गौतम बुद्ध नगर) के अग्निवीर श्रेणी के परीक्षा में सफल उम्मीदवारों का अब शारीरिक दक्षता परीक्षा होनी है. इसके लिए 17 अगस्त से 8 सितंबर तक सहारनपुर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्पोर्ट्स स्टेडियम में फिजिकल टेस्ट होगा.

फिजिकल टेस्ट के दौरान इन बातों का ध्यान रखें अभ्यर्थी

  • आवेदकों को अपने सभी मूल दस्तावेज, उनकी तीन-तीन फोटोकॉपी और 20 पासपोर्ट आकार के फोटो (जो तीन महीने से अधिक पुराने नहीं होने चाहिए)
  • रैली प्रवेश पत्र
  • आधार कार्ड
  • आधार से लिंक मोबाइल नंबर
  • शैक्षणिक प्रमाण पत्र व अंकपत्र
  • जाति प्रमाण पत्र
  • स्थायी निवास प्रमाण पत्र
  • अविवाहित प्रमाण पत्र
  • चरित्र प्रमाण पत्र
  • ऑनलाइन पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र एक वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए.

सेना भर्ती कार्यालय मेरठ के रिक्रूटिंग ऑफिसर कर्नल सत्यजीत बेवले ने बताया कि उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे भर्ती रैली संबंधी जारी अधिसूचना को ध्यानपूर्वक पढ़ें और सभी निर्देशों को पालन करें. उम्मीदवारों शारीरिक दक्षता परीक्षा की तैयारी जारी रखें, जिससे वे परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन कर सकें. किसी भी प्रकार की जानकारी या स्पष्टीकरण के लिए उम्मीदवार सेना भर्ती कार्यालय, मेरठ से 0121-2990116 संपर्क भी कर सकते हैं. यदि कोई उम्मीदवार जाली अथवा फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत करते हुए पाया जाता है, तो उसके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई जाएगी. साथ ही उसकी उम्मीदवारी भी तत्काल रद्द कर दी जाएगी.

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