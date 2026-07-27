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शादी का झांसा देकर दुष्कर्म, शिकायत के बाद कांकेर पुलिस का एक्शन, 24 घंटे के अंदर आरोपी गिरफ्तार

26 जुलाई को पीड़िता ने दर्ज कराई थी शिकायत, पुलिस ने 27 साल के आरोपी को पकड़कर न्यायिक रिमांड पर भेजा जेल

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शादी का झांसा देकर दुष्कर्म, शिकायत के बाद कांकेर पुलिस का एक्शन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 27, 2026 at 5:10 PM IST

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कांकेर: सिटी कोतवाली पुलिस ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के मामले में एक आरोपी गिरफ्तार किया है. त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को शिकायत दर्ज होने के 24 घंटे के भीतर पकड़ा गया. आरोपी को न्यायालय में पेश करने के बाद न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया.

क्या है मामला?

कांकेर थाना प्रभारी जितेंद्र साहू के अनुसार, 26 जुलाई 2026 को पीड़िता ने शिकायत दर्ज कराई थी. बताया कि आरोपी ने वर्ष 2020 में प्रेम संबंध स्थापित कर शादी का वादा किया. आरोप है कि इसी भरोसे में रखकर जनवरी 2021 से 13 जुलाई 2026 तक उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और बाद में शादी से इनकार कर दिया.

पुलिस ने बनाई टीम

शिकायत के आधार पर सिटी कोतवाली थाना में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 69 एवं 351(2) के तहत मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की गई. पुलिस अधीक्षक निखिल अशोक कुमार राखेचा के निर्देशन और थाना प्रभारी जितेंद्र साहू के नेतृत्व में गठित टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी की तलाश शुरू की.

घेराबंदी कर पकड़ा

पुलिस ने 27 साल के आरोपी को घेराबंदी कर गिरफ्तार किया. पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपराध स्वीकार किया है. इसके बाद उसे न्यायालय में पेश किया गया, जहां से न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है. पुलिस ने बताया कि मामले की विवेचना नियमानुसार जारी है.

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