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शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण,पुलिस की गिरफ्त में आरोपी

धमतरी में शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण का मामला सामने आया है.पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेजा है.

Physical exploitation on pretext of marriage
शादी का झांसा देकर दुष्कर्म (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 24, 2026 at 7:53 PM IST

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Updated : April 24, 2026 at 8:03 PM IST

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धमतरी : धमतरी जिले के नगरी थाना क्षेत्र से शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण का मामला सामने आया है. युवक ने युवती को पहले प्रेम जाल में फंसाया,फिर उसके अस्मत के साथ खिलवाड़ किया. जब-जब युवती शादी की बात कहती युवक टाल देता.आखिरकार युवती को अंदेशा हो गया कि वो धोखे का शिकार हो चुकी है.लिहाजा उसने पुलिस में शिकायत की और पुलिस ने बिना देरी किए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.

शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण

पीड़िता ने थाना नगरी में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायत में उसने बताया कि आरोपी ने उसे शादी का झांसा देकर अपने झूठे वादों में फंसाया और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए. लंबे समय तक आरोपी पीड़िता को विवाह का भरोसा देता रहा, जिससे वह उसके झांसे में आती रही. मामले ने उस समय गंभीर रूप ले लिया जब पीड़िता ने आरोपी पर विवाह के लिए दबाव बनाया.

पहले से ही शादीशुदा निकला आरोपी

इस पर आरोपी ने अचानक अपना असली रूप दिखाते हुए खुद को पहले से शादीशुदा बताया और विवाह से साफ इंकार कर दिया. इतना ही नहीं, आरोपी ने पीड़िता को फोन न करने और किसी को भी घटना के बारे में बताने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी भी दी.पीड़िता की शिकायत पर नगरी थाना पुलिस ने तत्काल अपराध क्रमांक 29/26 दर्ज कर धारा 64(2)(एम) एवं 351(2) भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत मामला कायम किया.

शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस ने बिना देरी किए आरोपी की तलाश शुरू कर दी. नगरी पुलिस की टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी की पतासाजी की और उसे पकड़ने में सफलता हासिल की. गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया. पुलिस ने आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है- शैलेन्द्र पांडेय, एएसपी

इस पूरे मामले में धमतरी पुलिस की तत्परता और सक्रियता देखने को मिली, जिससे यह स्पष्ट होता है कि महिला संबंधी अपराधों को लेकर पुलिस पूरी तरह गंभीर है. पुलिस अधीक्षक धमतरी ने सख्त निर्देश देते हुए कहा है कि जिले में महिला सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और ऐसे मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. उन्होंने यह भी कहा कि भविष्य में भी इस तरह के अपराध करने वालों के खिलाफ कठोर और त्वरित कार्रवाई जारी रहेगी.

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Last Updated : April 24, 2026 at 8:03 PM IST

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