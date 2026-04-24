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शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण,पुलिस की गिरफ्त में आरोपी

धमतरी : धमतरी जिले के नगरी थाना क्षेत्र से शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण का मामला सामने आया है. युवक ने युवती को पहले प्रेम जाल में फंसाया,फिर उसके अस्मत के साथ खिलवाड़ किया. जब-जब युवती शादी की बात कहती युवक टाल देता.आखिरकार युवती को अंदेशा हो गया कि वो धोखे का शिकार हो चुकी है.लिहाजा उसने पुलिस में शिकायत की और पुलिस ने बिना देरी किए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.

शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण

पीड़िता ने थाना नगरी में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायत में उसने बताया कि आरोपी ने उसे शादी का झांसा देकर अपने झूठे वादों में फंसाया और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए. लंबे समय तक आरोपी पीड़िता को विवाह का भरोसा देता रहा, जिससे वह उसके झांसे में आती रही. मामले ने उस समय गंभीर रूप ले लिया जब पीड़िता ने आरोपी पर विवाह के लिए दबाव बनाया.

पहले से ही शादीशुदा निकला आरोपी

इस पर आरोपी ने अचानक अपना असली रूप दिखाते हुए खुद को पहले से शादीशुदा बताया और विवाह से साफ इंकार कर दिया. इतना ही नहीं, आरोपी ने पीड़िता को फोन न करने और किसी को भी घटना के बारे में बताने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी भी दी.पीड़िता की शिकायत पर नगरी थाना पुलिस ने तत्काल अपराध क्रमांक 29/26 दर्ज कर धारा 64(2)(एम) एवं 351(2) भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत मामला कायम किया.