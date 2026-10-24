रामगढ़ में होमगार्ड बहाली की शारीरिक दक्षता परीक्षा शुरू, पहले और दूसरे राउंड की दौड़ पूरी
रामगढ़ में होमगार्ड बहाली के लिए फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट शुरू हो गया है. पहले दिन पहले और दूसरे राउंड की दौड़ पूरी हुई.
Published : October 24, 2026 at 1:33 PM IST
रामगढ़ः झारखंड के रामगढ़ जिले में होमगार्ड बहाली की शारीरिक दक्षता परीक्षा शनिवार से शुरू हो गई. रामगढ़ के सिद्धू-कान्हू मैदान में सुबह पांच बजे से ही अभ्यर्थियों के प्रवेश और दस्तावेजों के सत्यापन की प्रक्रिया शुरू की गई. इसके बाद दौड़ के साथ शारीरिक दक्षता परीक्षा शुरू की गई. पहले और दूसरे राउंड की परीक्षा पूरी हो चुकी है, जबकि अन्य अभ्यर्थियों की दौड़ जारी है. जिला प्रशासन ने बहाली प्रक्रिया को निष्पक्ष, पारदर्शी और कदाचारमुक्त तरीके से संपन्न कराने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं.
रामगढ़ के सिद्धू-कान्हू मैदान में शनिवार, 24 अक्टूबर से होमगार्ड बहाली की शारीरिक दक्षता परीक्षा की शुरुआत हो गई है. निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, सुबह पांच बजे से ही अभ्यर्थियों का मैदान में प्रवेश और प्रवेश पत्र सहित जरूरी दस्तावेजों का सत्यापन शुरू किया गया. इसके बाद अभ्यर्थियों की दौड़ कराई गई.
बहाली प्रक्रिया के पहले दिन पहले और दूसरे राउंड की शारीरिक दक्षता परीक्षा पूरी करा ली गई है. वहीं, शेष अभ्यर्थियों की परीक्षा जारी है. इस बहाली प्रक्रिया में जिला प्रशासन की ओर से पारदर्शिता और अनुशासन बनाए रखने पर विशेष जोर दिया जा रहा है.
उपायुक्त ऋतुराज और पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार लुणायत के निर्देश पर प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस बल की तैनाती की गई है. परीक्षा स्थल पर केवल वैध प्रवेश पत्र वाले अभ्यर्थियों को ही प्रवेश दिया जा रहा है. बाहरी व्यक्तियों और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के प्रवेश पर भी सख्ती बरती जा रही है.
अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए मैदान में शुद्ध पेयजल, प्राथमिक चिकित्सा और बैठने की व्यवस्था की गई है. जिला प्रशासन ने अभ्यर्थियों से किसी भी तरह के बहकावे में नहीं आने और अनुशासन के साथ परीक्षा में शामिल होने की अपील की है. फिलहाल, रामगढ़ में होमगार्ड बहाली की शारीरिक दक्षता परीक्षा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जारी है.