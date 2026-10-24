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रामगढ़ में होमगार्ड बहाली की शारीरिक दक्षता परीक्षा शुरू, पहले और दूसरे राउंड की दौड़ पूरी

शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए रामगढ़ के सिद्धू-कान्हू मैदान में अभ्यर्थियों की भीड़. ( फोटो-ईटीवी भारत )

रामगढ़ः झारखंड के रामगढ़ जिले में होमगार्ड बहाली की शारीरिक दक्षता परीक्षा शनिवार से शुरू हो गई. रामगढ़ के सिद्धू-कान्हू मैदान में सुबह पांच बजे से ही अभ्यर्थियों के प्रवेश और दस्तावेजों के सत्यापन की प्रक्रिया शुरू की गई. इसके बाद दौड़ के साथ शारीरिक दक्षता परीक्षा शुरू की गई. पहले और दूसरे राउंड की परीक्षा पूरी हो चुकी है, जबकि अन्य अभ्यर्थियों की दौड़ जारी है. जिला प्रशासन ने बहाली प्रक्रिया को निष्पक्ष, पारदर्शी और कदाचारमुक्त तरीके से संपन्न कराने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं.

रामगढ़ के सिद्धू-कान्हू मैदान में शनिवार, 24 अक्टूबर से होमगार्ड बहाली की शारीरिक दक्षता परीक्षा की शुरुआत हो गई है. निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, सुबह पांच बजे से ही अभ्यर्थियों का मैदान में प्रवेश और प्रवेश पत्र सहित जरूरी दस्तावेजों का सत्यापन शुरू किया गया. इसके बाद अभ्यर्थियों की दौड़ कराई गई.