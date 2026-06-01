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PTI भर्ती-2022 के चयनित शारीरिक शिक्षकों का महापड़ाव, कई मांगों को लेकर 14वें दिन भी जारी रहा आंदोलन

शिक्षकों ने सरकार से संवेदनशीलता दिखाते हुए जल्द निर्णय लेने की मांग की.

शारीरिक शिक्षकों का महापड़ाव
शारीरिक शिक्षकों का महापड़ाव (ईटीवी भारत बीकानेर)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 1, 2026 at 3:40 PM IST

3 Min Read
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बीकानेर : पीटीआई भर्ती-2022 में चयनित शारीरिक शिक्षकों का वेतन नियमितीकरण और स्थायीकरण की मांग को लेकर संघर्ष लगातार जारी है. आंदोलन के 14वें दिन प्रदेशभर से चयनित पीटीआई बीकानेर पहुंचे और शिक्षा निदेशालय पर महापड़ाव डालकर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया. धरना स्थल पर जुटे शिक्षकों ने हाथों में तख्तियां लेकर अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी की. इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने शिक्षा निदेशक से वार्ता भी की. पीटीआई संघ का कहना है कि भर्ती से जुड़ी सभी जांचें पूरी हो चुकी हैं, इसके बावजूद सरकार और विभाग उनकी मांगों पर कोई ठोस निर्णय नहीं ले रहे हैं. शिक्षकों का कहना है कि लंबे समय से सेवाएं देने के बावजूद उन्हें अभी तक नियमित कर्मचारियों के समान अधिकार और सुविधाएं नहीं मिल रही हैं.

केवल आश्वासन कोई काम नहीं : प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सरकार और विभाग की ओर से लगातार आश्वासन दिए जा रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है. आंदोलन के दौरान पीटीआई संघ के प्रतिनिधिमंडल ने शिक्षा निदेशक से मुलाकात कर अपनी मांगों से अवगत कराया. प्रतिनिधियों ने बताया कि भर्ती प्रक्रिया से जुड़े विभिन्न मामलों में जांच पूरी होने के बावजूद चयनित शिक्षकों के भविष्य को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है. उन्होंने विभाग से शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेकर चयनित अभ्यर्थियों को राहत प्रदान करने की मांग की.

शारीरिक शिक्षकों का महापड़ाव (ईटीवी भारत बीकानेर)

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अब आर-पार की लड़ाई : पीटीआई संघ के प्रदेशाध्यक्ष रामप्रकाश सांगवा ने कहा कि पहले सरकार और विभाग की ओर से यह कहा जा रहा था कि भर्ती प्रक्रिया से संबंधित जांच लंबित होने के कारण कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता. अब प्रदेश के सभी मंडलों से जांच प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और संबंधित रिपोर्ट भी उपलब्ध है, लेकिन इसके बावजूद चयनित शारीरिक शिक्षकों की मांगों पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है. इससे प्रदेशभर के चयनित अभ्यर्थियों में निराशा और आक्रोश बढ़ रहा है.

उन्होंने कहा कि चयनित पीटीआई वर्षों की मेहनत और प्रतियोगी परीक्षा प्रक्रिया के बाद नियुक्त हुए हैं और विद्यालयों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं. इसके बावजूद उन्हें वेतन नियमितीकरण और स्थायीकरण जैसी मूलभूत मांगों के लिए आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ रहा है. उन्होंने सरकार से संवेदनशीलता दिखाते हुए जल्द निर्णय लेने की मांग की. धरने में शामिल शिक्षकों ने कहा कि वे शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए पूरी निष्ठा से कार्य कर रहे हैं, लेकिन अस्थायी व्यवस्था के कारण उनके भविष्य, आर्थिक सुरक्षा और पारिवारिक जिम्मेदारियों को लेकर चिंता बनी हुई है. उनका कहना है कि सरकार को उनके हितों की रक्षा करते हुए शीघ्र स्थायीकरण और वेतन नियमितीकरण की प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए.

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दी ये चेतावनी : प्रदेशभर से पहुंचे चयनित पीटीआई ने एक स्वर में चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर जल्द सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा. आगामी दिनों में प्रदेश स्तर पर बड़े आंदोलन की रणनीति बनाई जाएगी. आंदोलनकारियों ने कहा कि जब तक उनकी मांगों का समाधान नहीं होता, तब तक संघर्ष जारी रहेगा.

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