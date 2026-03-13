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हिमाचल में सरकारी नौकरी का बड़ा मौका, टीचर के 870 पदों पर होगी भर्ती

लंबे समय से भर्ती का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बड़ी और राहत भरी है.

PHYSICAL EDUCATION TEACHER RECRUITMENT
हिमाचल में टीचर के 870 पदों पर भर्ती (Concept @GettyImages)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : March 13, 2026 at 8:58 PM IST

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Updated : March 13, 2026 at 10:47 PM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश के युवाओं के लिए सरकारी नौकरी का एक और शानदार अवसर सामने आया है. लंबे समय से भर्ती का इंतजार कर रहे खेल और शारीरिक शिक्षा से जुड़े अभ्यर्थियों के लिए यह खबर किसी खुशखबरी से कम नहीं है. प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने और स्कूलों में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से फिजिकल एजुकेशन टीचर के बड़ी संख्या में पद भरे जाएंगे. राज्य में युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.

फिजिकल एजुकेशन टीचर के 870 पदों पर भर्ती

सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार फिजिकल एजुकेशन टीचर के कुल 870 पदों पर भर्ती की जाएगी. इससे न केवल बेरोजगार युवाओं को सरकारी सेवा में आने का मौका मिलेगा, बल्कि प्रदेश के स्कूलों में खेल गतिविधियों को भी नई ऊर्जा मिलेगी. प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेशों के बाद प्रदेश सरकार पदों को भरने की प्रक्रिया को शुरू करने जा रही है. इसको लेकर प्रदेश सरकार ने 870 फिजिकल एजुकेशन टीचर पीईटी के पद भरने को मंजूरी दे दी है.

Notification Issued
अधिसूचना जारी (Notification)

इतना मिलेगा मानदेय

फिजिकल एजुकेशन टीचर भर्ती जॉब ट्रेनी स्कीम के तहत की जाएगी. इस संबंध में अवर सचिव की ओर से निदेशक स्कूल शिक्षा को पत्र जारी कर आगे की कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं. इन पदों को फिक्स मासिक मानदेय के तौर पर भरा जाएगा और प्रति माह शारिरीक शिक्षकों को 21,500 रुपये दिए जाएंगे. इस भर्ती प्रक्रिया को हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा निदेशालय पूरा करेगा. यह नियुक्तियां प्रचलित भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के अनुसार होंगी. पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि यह निर्णय हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले और सरकार की नई जॉब ट्रेनी योजना को ध्यान में रखते हुए लिया गया है. प्रदेश सरकार ने विभाग को निर्देश दिए हैं कि सभी औपचारिकताएं पूरी कर अगले वित्तीय वर्ष के दौरान इन पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू की जाए.

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Last Updated : March 13, 2026 at 10:47 PM IST

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