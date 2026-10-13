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PV ऐप की समस्या नहीं हो रही दूर, दंडात्मक कार्रवाई भी शुरू, अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए पटवारी

अनिश्चितकालीन हड़ताल पर पटवारी ( ETV Bharat )

कोरबा: राजस्व पटवारी संघ ने PV ऐप में आ रही प्रैक्टिकल और दैनिक दिक्कतों के समाधान नहीं किए जाने को लेकर नाराजगी जताई है. वहीं, पटवारियों पर की जा रही दंडात्मक कार्रवाई और अपनी पुरानी लंबित मांगों को लेकर मोर्चा खोल दिया है. पटवारी संघ ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर चेतावनी दी है कि यदि समस्याओं का स्थायी समाधान नहीं किया गया, तो जिले के समस्त पटवारी 13 अक्टूबर 2026 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के लिए बाध्य होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन-प्रशासन की होगी.



'तकनीकी खामियों के बावजूद की जा रही एकतरफा कार्रवाई' ​राजस्व पटवारी संघ ने ज्ञापन में कहा, ''PV ऐप के माध्यम से कराए जा रहे फसल के भौतिक सत्यापन कार्य में लगातार व्यावहारिक एवं तकनीकी समस्याएं आ रही हैं. इस संबंध में पूर्व में भी ज्ञापन देकर शासन और विभाग को अवगत कराया जा चुका है, लेकिन आज तक इसका कोई ठोस व व्यावहारिक समाधान नहीं निकाला गया है.'' ​पटवारियों का कहना है कि वे वर्तमान में डिजिटल क्रॉप सर्वे, एग्रीस्टैक पंजीयन, किसान पंजीयन, वनाधिकार क्लेम, जनगणना प्रथम चरण, लघु सिंचाई संगणना, रेलवे सर्वे, एनएच सर्वे के साथ-साथ आय, जाति, निवास, स्वामित्व योजना, सेवा संकल्प शिविर और प्रोटोकॉल जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण शासकीय कार्यों को प्राथमिकता से पूर्ण कर रहे हैं. इसके बावजूद केवल प्रतिकूल और अव्यवहारिक PV ऐप का बहिष्कार करने पर पटवारियों को निशाना बनाया जा रहा है.