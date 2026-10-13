PV ऐप की समस्या नहीं हो रही दूर, दंडात्मक कार्रवाई भी शुरू, अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए पटवारी
संघ का कहना है कि अव्यवहारिक PV ऐप का बहिष्कार करने पर पटवारियों को निशाना बनाया जा रहा. राजकुमार शाह की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 13, 2026 at 5:52 PM IST
कोरबा: राजस्व पटवारी संघ ने PV ऐप में आ रही प्रैक्टिकल और दैनिक दिक्कतों के समाधान नहीं किए जाने को लेकर नाराजगी जताई है. वहीं, पटवारियों पर की जा रही दंडात्मक कार्रवाई और अपनी पुरानी लंबित मांगों को लेकर मोर्चा खोल दिया है. पटवारी संघ ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर चेतावनी दी है कि यदि समस्याओं का स्थायी समाधान नहीं किया गया, तो जिले के समस्त पटवारी 13 अक्टूबर 2026 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के लिए बाध्य होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन-प्रशासन की होगी.
'तकनीकी खामियों के बावजूद की जा रही एकतरफा कार्रवाई'
राजस्व पटवारी संघ ने ज्ञापन में कहा, ''PV ऐप के माध्यम से कराए जा रहे फसल के भौतिक सत्यापन कार्य में लगातार व्यावहारिक एवं तकनीकी समस्याएं आ रही हैं. इस संबंध में पूर्व में भी ज्ञापन देकर शासन और विभाग को अवगत कराया जा चुका है, लेकिन आज तक इसका कोई ठोस व व्यावहारिक समाधान नहीं निकाला गया है.'' पटवारियों का कहना है कि वे वर्तमान में डिजिटल क्रॉप सर्वे, एग्रीस्टैक पंजीयन, किसान पंजीयन, वनाधिकार क्लेम, जनगणना प्रथम चरण, लघु सिंचाई संगणना, रेलवे सर्वे, एनएच सर्वे के साथ-साथ आय, जाति, निवास, स्वामित्व योजना, सेवा संकल्प शिविर और प्रोटोकॉल जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण शासकीय कार्यों को प्राथमिकता से पूर्ण कर रहे हैं. इसके बावजूद केवल प्रतिकूल और अव्यवहारिक PV ऐप का बहिष्कार करने पर पटवारियों को निशाना बनाया जा रहा है.
राजस्व पटवारी संघ ने कार्रवाई को शून्य करने की रखी मांग
पटवारी संघ ने आक्रोश जताते हुए कहा कि बलौदा बाजार जिले में संघ के पदाधिकारियों एवं अन्य साथियों का जबरन स्थानांतरण किया गया है, वहीं, महासमुंद जिले में पटवारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर निलंबित कर दिया गया है. पटवारी संघ ने इन पूर्वाग्रह से ग्रसित और द्वेषपूर्ण बताते हुए ऐसे आदेशों की घोर निंदा की है. साथ ही मांग की है कि पटवारियों के विरुद्ध की गई समस्त दंडात्मक कार्रवाई को तत्काल प्रभाव से खत्म किया जाए.
वेतन विसंगति और पदोन्नति पर हो ठोस पहल: संघ
संघ ने अपनी वर्षों से लंबित मांगों को दोहराते हुए कहा कि पटवारियों की वेतन विसंगति और पदोन्नति के अधिकार पर शासन तत्काल सकारात्मक पहल करे. साथ ही, इन लंबित मामलों के लिए जिम्मेदार दोषी अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग भी की गई है. संघ के पदाधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि यदि शासन-प्रशासन द्वारा समय रहते उनकी न्यायसंगत मांगों और समस्याओं का निराकरण नहीं किया जाता, तो 13 अक्टूबर से उग्र अनिश्चितकालीन आंदोलन किया जाएगा.
जानिए क्या है PV ऐप
PV ऐप (फ़सल भौतिक सत्यापन या Crop Physical Verification App) राजस्व विभाग द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला एक मोबाइल एप्लिकेशन है. इसका उपयोग खेतों में बोई गई फसलों का डिजिटल और भौतिक (Physical) सत्यापन करने के लिए किया जाता है. यह ऐप पटवारियों और सर्वेक्षकों को खेत की वास्तविक स्थिति और खसरा-ब Pahiya (भुइयां) रिकॉर्ड का मिलान करने में मदद करता है. इसके जरिए खेत में जाकर फसल की जियो-टैग फोटो और डेटा ऑनलाइन अपलोड किया जाता है. पटवारी संघ का कहना है कि एप में सामने आ रही तकनीकी दिक्कतों की वजह से वो परेशान हैं, जिसे दूर किया जाना चाहिए.
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