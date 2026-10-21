कांकेर में जान से मारने की धमकी देकर जबरन दुष्कर्म, शिकायत के बाद आरोपी अरेस्ट,ताड़ोकी थाना क्षेत्र का मामला
कांकेर में जान से मारने की धमकी देकर जबरन दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है.पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 21, 2026 at 7:18 PM IST
कांकेर : उत्तर बस्तर कांकेर जिले के ताड़ोकी थाना क्षेत्र में युवती को जान से मारने की धमकी देकर कथित तौर पर दुष्कर्म करने के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है. पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर कार्रवाई की.गिरफ्तारी के बाद आरोपी को न्यायालय भानुप्रतापपुर के समक्ष पेश किया गया.
घर में घुसकर दुष्कर्म
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पीड़िता ने 17 अक्टूबर 2026 को ताड़ोकी थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायत में बताया गया कि आरोपी ने मोबाइल के माध्यम से उससे संपर्क किया था. आरोप है कि 25 नवंबर 2025 को जब पीड़िता की मां सामान लेने भानुप्रतापपुर गई थी, उसी दौरान आरोपी जबरन घर में घुसा और उसके साथ दुष्कर्म किया. पीड़िता ने आरोप लगाया कि इसके बाद भी आरोपी उसकी मां की अनुपस्थिति में आरोपी घर पहुंचकर जबरन शारीरिक संबंध बनाता रहा. विरोध करने या घटना की जानकारी किसी अन्य व्यक्ति को देने पर आरोपी उसे जान से मारने की धमकी देता था.
शिकायत के बाद पुलिस ने की कार्रवाई
पीड़िता की रिपोर्ट पर ताड़ोकी थाना पुलिस ने BNS की धारा 64(1), 64(2) और 351(2) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की. आरोपी की तलाश के लिए पुलिस टीम गठित की गई. मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने ताड़ोकी थाना क्षेत्र में दबिश देकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. इसके बाद उसे न्यायालय भानुप्रतापपुर के समक्ष पेश किया गया .
पीड़िता के लिखित आवेदन के आधार पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की थी. आरोपी ने मोबाइल नंबर के माध्यम से पीड़िता से बातचीत शुरू की और परिवार के सदस्य की अनुपस्थिति में घर पहुंचकर उसका शारीरिक शोषण किया.जान से मारने की धमकी देकर लगातार शारीरिक शोषण किए जाने का भी आरोप है. पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है - आशीष कुमार बांसोड़, एएसपी
कांकेर पुलिस की अपील
कांकेर पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि किसी भी अपराध या संदिग्ध गतिविधि की जानकारी मिलने पर पुलिस हेल्पलाइन नंबर 9479155125 पर सूचना दें.पुलिस ने सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान गोपनीय रखने की बात कही है.
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