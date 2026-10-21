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कांकेर में जान से मारने की धमकी देकर जबरन दुष्कर्म, शिकायत के बाद आरोपी अरेस्ट,ताड़ोकी थाना क्षेत्र का मामला

जान से मारने की धमकी देकर जबरन दुष्कर्म ( Etv Bharat )

कांकेर : उत्तर बस्तर कांकेर जिले के ताड़ोकी थाना क्षेत्र में युवती को जान से मारने की धमकी देकर कथित तौर पर दुष्कर्म करने के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है. पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर कार्रवाई की.गिरफ्तारी के बाद आरोपी को न्यायालय भानुप्रतापपुर के समक्ष पेश किया गया.



घर में घुसकर दुष्कर्म

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पीड़िता ने 17 अक्टूबर 2026 को ताड़ोकी थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायत में बताया गया कि आरोपी ने मोबाइल के माध्यम से उससे संपर्क किया था. आरोप है कि 25 नवंबर 2025 को जब पीड़िता की मां सामान लेने भानुप्रतापपुर गई थी, उसी दौरान आरोपी जबरन घर में घुसा और उसके साथ दुष्कर्म किया. पीड़िता ने आरोप लगाया कि इसके बाद भी आरोपी उसकी मां की अनुपस्थिति में आरोपी घर पहुंचकर जबरन शारीरिक संबंध बनाता रहा. विरोध करने या घटना की जानकारी किसी अन्य व्यक्ति को देने पर आरोपी उसे जान से मारने की धमकी देता था.