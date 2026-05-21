उदयपुर: जमीन विवाद ने लिया खूनी रूप, दो भाइयों के बीच चली लाठी और कुल्हाड़ी, कई लोग घायल
उदयपुर में जमीन के पुराने विवाद में दो भाइयों और परिवारों के बीच लाठी-कुल्हाड़ी से मारपीट में कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए.
Published : May 21, 2026 at 3:39 PM IST
उदयपुर: जिले के झाड़ोल थाना क्षेत्र में गुरुवार को जमीन विवाद ने हिंसक रूप ले लिया. खेत की मेड़ बनाने को लेकर शुरू हुआ विवाद इतना बढ़ गया कि दो भाइयों और उनके परिवारों के बीच लाठी और कुल्हाड़ी चल गई. इस खूनी संघर्ष में दोनों पक्षों के कई लोग घायल हो गए, वहीं बीच-बचाव करने आया एक पड़ोसी भी गंभीर रूप से चोटिल हो गया. घटना झाड़ोल क्षेत्र के गोराणा गांव स्थित गोडवा फला की है.
जमीन को लेकर चल रहा था विवाद: थानाधिकारी फेलीराम ने बताया कि बड़े भाई भंवरलाल और छोटे भाई मोहनलाल के बीच खेत की जमीन को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था. ग्रामीणों के मुताबिक, दोनों परिवारों के बीच पहले भी कई बार कहासुनी और झगड़े हो चुके हैं. कुछ दिन पहले भी मामला पुलिस थाने तक पहुंचा था, जहां समझाइश के बाद दोनों पक्षों को शांत कराया गया था.
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दोनों पक्षों के कई लोग घायल: थानाधिकारी ने जानकारी दी कि गुरुवार सुबह खेत में मेड़ निर्माण के दौरान दोनों भाइयों के बीच फिर बहस शुरू हो गई. देखते ही देखते विवाद उग्र हो गया और दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर हमला कर दिया. मौके पर मौजूद परिजन भी झगड़े में शामिल हो गए. इस दौरान लाठियों और कुल्हाड़ियों से गांव में अफरा-तफरी मच गई. घटना में भंवरलाल, उसकी पत्नी टीपू बाई और बेटा हीरालाल घायल हो गए.
घायलों का इलाज जारी: वहीं, दूसरे पक्ष से मोहनलाल और उसकी पत्नी गोपी बाई को चोटें आई हैं. झगड़े को शांत कराने पहुंचे पड़ोसी नरेश कसौटियां भी हमले में गंभीर रूप से घायल हो गए. सूचना मिलने पर झाड़ोल थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और घायलों को पुलिस वाहन तथा निजी गाड़ियों की मदद से झाड़ोल अस्पताल पहुंचाया. प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर घायलों को उदयपुर रेफर किया गया, जहां उनका इलाज जारी है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और लिखित रिपोर्ट मिलने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
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