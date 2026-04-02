ETV Bharat / state

पौड़ी में मामूली विवाद के बाद बवाल, दुकान में तोड़फोड़, शहर में तनाव, जानें पूरा मामला

जानकारी के मुताबिक, रामलीला मैदान के पास गुरुवार सुबह 10 बजे दो पक्षों के बीच मामूली कहासुनी में एक युवक ने दूसरे युवक पर कैंची से हमला कर दिया. घटना में घायल हुए स्थानीय युवक नवीन नेगी ने बताया कि, वह अपने घर से वाहन लेकर रामलीला मैदान की ओर जा रहा था. इसी दौरान उसकी कार का साइड मिरर गलती से सड़क किनारे खड़े एक बुजुर्ग व्यक्ति से टकरा गया. इस छोटी सी बात पर दोनों के बीच बहस शुरू हो गई. कुछ ही देर में बुजुर्ग की तरफ से कुछ रिश्तेदार मौके पर पहुंच गए और गरमागर्मी बढ़ गई.

पौड़ी गढ़वाल: शहर में मामूली विवाद ने अचानक हिंसक रूप ले लिया. विवाद कार की मामूली टक्कर से शुरू हुआ. जिसके बाद मामला झड़प तक पहुंच गया. झड़प में एक व्यक्ति धारदार हथियार के हमले घायल हो गया. घायल व्यक्ति ने पुलिस से दूसरे पक्ष के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए एसएसपी ऑफिस में धरना दिया. उधर कुछ लोगों ने आरोपी की दुकान पर तोड़फोड़ कर दी. क्षेत्र में तनाव का माहौल है.

नवीन नेगी का आरोप है कि, जब उन्होंने अपनी बात रखने और विरोध जताने की कोशिश की, तभी बुजुर्ग की तरफ से मौजूद एक युवक ने अचानक उसके कान के पास कैंची से वार कर दिया. इस हमले में उसके कान से खून बहने लगा. घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल पौड़ी ले जाया गया, जहां उसका उपचार किया गया.

दुकान में तोड़फोड़ के बाद सड़क पर फेंका सामान (PHOTO-ETV Bharat)

घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोगों में आक्रोश व्याप्त हो गया. बड़ी संख्या में लोग कोतवाली पहुंचे और आरोपी युवक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर जमकर हंगामा किया. पीड़ित नवीन नेगी ने आरोपी के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की मांग की.

पुलिस ने मामले में विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है. अब तक हमलावर चार लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है.

-तुषार बोरा, सीओ सदर-

उधर, घटना से आक्रोशित कुछ लोगों ने एक हमलावरों से संबंधित एक दुकान पर तोड़फोड़ कर दी और सामान सड़क पर फेंक दिया. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को नियंत्रित करने का प्रयास किया. इस पूरे घटनाक्रम के बाद क्षेत्र में भय और तनाव का माहौल बन गया. एहतियातन आसपास के व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद कर दी हैं. फिलहाल पुलिस क्षेत्र में लगातार निगरानी बनाए हुए है और शांति व्यवस्था कायम रखने की कोशिश की जा रही है.

ये भी पढ़ें: