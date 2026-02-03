नाबालिग को शादी का झांसा देकर दैहिक शोषण, नागपुर से पुलिस ने आरोपी को दबोचा
कबीरधाम में शादी का झांसा देकर नाबालिग का दैहिक शोषण करने वाले आरोपी को पुलिस ने महाराष्ट्र के नागपुर से गिरफ्तार किया है.
February 3, 2026
कबीरधाम : पिपरिया थाना क्षेत्र से जुड़े नाबालिग के दैहिक शोषण के गंभीर मामले में कबीरधाम पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है.पुलिस ने मामले के आरोपी को महाराष्ट्र के नागपुर से गिरफ्तार किया है. आरोपी को मोबाइल लोकेशन के आधार पर दबोचा गया.
रायपुर में हुई दोस्ती,कबीरधाम में शोषण
मामले की शुरुआत रायपुर से हुई, जहां रायपुर निवासी नाबालिग पीड़िता ने राजेंद्र नगर थाना में आरोपी के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई थी. पीड़िता ने अपनी शिकायत में बताया कि आरोपी ने उसे बहला-फुसलाकर अपने गांव पिपरिया थाना क्षेत्र में लाया और वहां कई बार उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए. घटना का क्षेत्राधिकार पिपरिया थाना का था, इसलिए राजेंद्र नगर थाना रायपुर में जीरो पर अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण को कबीरधाम जिले के पिपरिया थाना भेजा गया. प्रकरण प्राप्त होते ही पिपरिया पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू की.
नागपुर से आरोपी को किया गया गिरफ्तार
जांच के दौरान तकनीकी साक्ष्यों और मोबाइल लोकेशन के आधार पर पुलिस को जानकारी मिली कि आरोपी नागपुर के पास एक गांव में छिपा हुआ है. इसके बाद पिपरिया पुलिस की एक विशेष टीम गठित कर महाराष्ट्र भेजी गई, जहां घेराबंदी कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया.
नाबालिग ने रायपुर के राजेंद्र नगर थाना में शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसे जीरो में कायम कर पिपरिया थाना अग्रेषित किया गया. कबीरधाम पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया है, मामले की विवेचना जारी है- आशीष शुक्ला,एसडीओपी
पुलिस के मुताबिक आरोपी को पिपरिया लाकर पूछताछ की गई, जिसमें उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया.पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 65(1)(B) एवं पॉक्सो एक्ट की धारा 4 के तहत मामला दर्ज कर उसे न्यायालय में पेश किया.
