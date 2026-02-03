ETV Bharat / state

नाबालिग को शादी का झांसा देकर दैहिक शोषण, नागपुर से पुलिस ने आरोपी को दबोचा

कबीरधाम : पिपरिया थाना क्षेत्र से जुड़े नाबालिग के दैहिक शोषण के गंभीर मामले में कबीरधाम पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है.पुलिस ने मामले के आरोपी को महाराष्ट्र के नागपुर से गिरफ्तार किया है. आरोपी को मोबाइल लोकेशन के आधार पर दबोचा गया.

रायपुर में हुई दोस्ती,कबीरधाम में शोषण

मामले की शुरुआत रायपुर से हुई, जहां रायपुर निवासी नाबालिग पीड़िता ने राजेंद्र नगर थाना में आरोपी के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई थी. पीड़िता ने अपनी शिकायत में बताया कि आरोपी ने उसे बहला-फुसलाकर अपने गांव पिपरिया थाना क्षेत्र में लाया और वहां कई बार उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए. घटना का क्षेत्राधिकार पिपरिया थाना का था, इसलिए राजेंद्र नगर थाना रायपुर में जीरो पर अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण को कबीरधाम जिले के पिपरिया थाना भेजा गया. प्रकरण प्राप्त होते ही पिपरिया पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू की.