15 साल की नाबालिग के साथ दुष्कर्म, गर्भवती होने पर हुआ खुलासा, पड़ोसी ने ही किया था गलत काम

हल्द्वानी: उत्तराखंड के नैनीताल जिले से बड़ी खबर सामने आई है. जिले के काठगोदाम थाना क्षेत्र में 15 साल की नाबालिग लड़की के साथ गलत काम किया गया. पीड़िता के तीन माह की गर्भवती होने पर उसके परिजनों को इस बात की खबर लगी. पीड़िता की मां की तहरीर पर पुलिस ने पॉक्सो समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया. आरोपी भी नाबालिग बताया जा रहा है, जो फिलहाल पुलिस की हिरासत में है.

पेट में दर्द हुआ तो परिजनों को पता चला: पीड़िता की मां की तरफ से पुलिस को मिली तहरीर के अनुसार उनकी 15 साल की बेटी की पेट में दर्द हुआ था. इसके बाद परिजन, पीड़िता को लेकर डॉक्टर के पास गए. डॉक्टर ने जब पीड़िता की जांच की तो पता चला कि वो तीन महीने की गर्भवती है. डॉक्टर ने जब ये बात पीड़िता के परिजनों को बताई तो उनके पैरों तले की जमीन खिसक गई.

पड़ोसी ने ही तीन महीने पहले किया था रेप: परिजनों ने जब पीड़िता से बात की तो उसने पूरी सच्चाई बताई. पड़ोस में ही रहने वाले नाबालिग किशोर ने करीब तीन माह पहले उसके साथ रेप किया था. पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपी के खिलाफ पॉक्सो समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया. फिलहाल पुलिस ने आरोपी को अपनी हिरासत में लिया है.