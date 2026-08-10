महिला के साथ दो जगहों पर शराब पिलाकर सामूहिक दुष्कर्म, अलग-अलग थाना क्षेत्र का मामला, तीन आरोपी गिरफ्तार
रायपुर में महिला को शराब पिलाकर सामूहिक दुष्कर्म की घटना सामने आई है.इस मामले में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : August 10, 2026 at 5:59 PM IST
रायपुर : रायपुर कमिश्नरेट के डीडी नगर थाना और आजाद चौक थाना अंतर्गत 23 साल की एक महिला से शराब पिलाकर सामूहिक दुष्कर्म की वारदात शनिवार को हुई थी. इस मामले में रविवार को एफआईआर के बाद पुलिस ने एक नाबालिग सहित तीन आरोपियों को सोमवार को गिरफ्तार किया है. पकड़े गए आरोपियों ने महिला के साथ दुष्कर्म की वारदात को दो थाना क्षेत्र में अंजाम देने की बात कबूली है. इसमें पहले डीडी नगर थाना क्षेत्र और दूसरा आजाद चौक थाना क्षेत्र शामिल है. इसमें दुष्कर्म की पहली घटना डीडी नगर थाना क्षेत्र के सरोना स्थित शराब भट्टी के पास हुई. इसके बाद दूसरी बार आजाद चौक थाना क्षेत्र के एक स्कूल के मैदान में 23 साल की महिला के साथ तीन लोगों ने दुष्कर्म किया.
तीन आरोपियों को किया गया अरेस्ट
डीसीपी पश्चिम जोन रॉबिनसन गुरिया ने बताया कि 23 साल की महिला के साथ तीन आरोपियों ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम शनिवार को दिया था. इसके बाद पीड़िता ने इसकी शिकायत आजाद चौक थाने में रविवार को दर्ज कराई थी. क्योंकि घटनास्थल डीडी नगर थाना क्षेत्र था, इसलिए जीरो में कायम कर केस डायरी डीडी नगर को सौंप दी गई है. सोमवार को एक नाबालिग सहित तीन आरोपियों को डीडी नगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया गया है.
आरोपियों ने घटना को डीडी नगर थाना अंतर्गत सरोना शराब भट्टी के पास पहले दिया था. उसके बाद दूसरी बार महिला के साथ दुष्कर्म की दूसरी घटना आजाद चौक थाना अंतर्गत एक स्कूल के मैदान में हुई थी. स्कूल के चौकीदार की सूचना पर आजाद चौक पुलिस मौके पर पहुंची थी. पीड़िता ने इसकी शिकायत थाने में रविवार को रात दर्ज कराई. पीड़िता के शराब पीने की वजह से तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी.जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है. फिलहाल पीड़िता की स्थिति सामान्य है- रॉबिनसन गुरिया,डीसीपी पश्चिम जोन
दो जगहों पर दुष्कर्म की वारदात
जानकारी के मुताबिक शनिवार देर रात महिला सरोना शराब भट्टी के पास थी. इसी दौरान दो आरोपी और एक नाबालिग उसके पास पहुंचे. इस दौरान तीनों ने महिला से बात की.तीनों ने पहले से ही शराब पी रखी थी,इसके बाद सभी ने मिलकर शराब पी.जब महिला नशे में थी तब उसके साथ सरोना में दुष्कर्म किया गया.फिर तीनों उसे खाना खिलाने के बहाने बाइक पर बिठाए और आजाद चौक क्षेत्र के सरकारी मैदान में ले गए. जहां महिला के साथ दुष्कर्म किया गया. नशे में होने के कारण महिला को एम्स में भर्ती कराया गया है. फिलहाल महिला की स्थिति सामान्य बताई जा रही है.
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