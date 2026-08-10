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महिला के साथ दो जगहों पर शराब पिलाकर सामूहिक दुष्कर्म, अलग-अलग थाना क्षेत्र का मामला, तीन आरोपी गिरफ्तार

रायपुर : रायपुर कमिश्नरेट के डीडी नगर थाना और आजाद चौक थाना अंतर्गत 23 साल की एक महिला से शराब पिलाकर सामूहिक दुष्कर्म की वारदात शनिवार को हुई थी. इस मामले में रविवार को एफआईआर के बाद पुलिस ने एक नाबालिग सहित तीन आरोपियों को सोमवार को गिरफ्तार किया है. पकड़े गए आरोपियों ने महिला के साथ दुष्कर्म की वारदात को दो थाना क्षेत्र में अंजाम देने की बात कबूली है. इसमें पहले डीडी नगर थाना क्षेत्र और दूसरा आजाद चौक थाना क्षेत्र शामिल है. इसमें दुष्कर्म की पहली घटना डीडी नगर थाना क्षेत्र के सरोना स्थित शराब भट्टी के पास हुई. इसके बाद दूसरी बार आजाद चौक थाना क्षेत्र के एक स्कूल के मैदान में 23 साल की महिला के साथ तीन लोगों ने दुष्कर्म किया.

तीन आरोपियों को किया गया अरेस्ट

डीसीपी पश्चिम जोन रॉबिनसन गुरिया ने बताया कि 23 साल की महिला के साथ तीन आरोपियों ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम शनिवार को दिया था. इसके बाद पीड़िता ने इसकी शिकायत आजाद चौक थाने में रविवार को दर्ज कराई थी. क्योंकि घटनास्थल डीडी नगर थाना क्षेत्र था, इसलिए जीरो में कायम कर केस डायरी डीडी नगर को सौंप दी गई है. सोमवार को एक नाबालिग सहित तीन आरोपियों को डीडी नगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया गया है.