वृद्ध महिला के साथ दुष्कर्म, शिकायत के बाद आरोपी गिरफ्तार,भाटापारा क्षेत्र का मामला

भाटापारा में वृद्ध महिला के साथ दुष्कर्म की वारदात हुई है.मामले में परिजनों की शिकायत के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया है.

Physical abuse of old woman
वृद्ध महिला के साथ दुष्कर्म (Etv Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : February 27, 2026 at 12:44 PM IST

बलौदाबाजार : बलौदाबाजार में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है.यहां 89 वर्ष की वृद्ध महिला के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया है. पुलिस में सूचना के बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए टीम ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेजा है.वहीं समाज के लोगों ने ऐसी घटनाओं पर रोक लगाने और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है.

परिजनों ने थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट

परिजनों ने थाना भाटापारा ग्रामीण में लिखित आवेदन प्रस्तुत कर रिपोर्ट दर्ज कराई थी. शिकायत में बताया गया था कि बुजुर्ग महिला, जो चलने-फिरने में पूरी तरह असमर्थ हैं, उनके साथ रात के समय आरोपी ने दुष्कर्म किया.परिजनों ने आरोप लगाया कि आरोपी पहले भी घर में घुसकर महिला के साथ गलत कार्य कर चुका है.शिकायत मिलते ही पुलिस ने मामले को अत्यंत गंभीर मानते हुए तत्काल अपराध क्रमांक 106/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 64, 64(2)(ड) और 332 के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर लिया.

2 घंटे के भीतर आरोपी गिरफ्तार


मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू की.वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में टीम गठित कर आरोपी की तलाश की. रिपोर्ट दर्ज होने के दो घंटे के भीतर ही आरोपी को हिरासत में ले लिया गया.पुलिस पूछताछ में आरोपी ने वृद्ध महिला के साथ दुष्कर्म की घटना स्वीकार की है. इसके बाद उसे विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.

शिकायत मिलते ही पुलिस टीम ने तत्परता से जांच शुरू की और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.मामले की विवेचना जारी है और सभी आवश्यक साक्ष्य एकत्र किए जा रहे हैं ताकि न्यायालय में मजबूत पक्ष प्रस्तुत किया जा सके- हेमंत पटेल, थाना प्रभारी


आरोपी को सख्त सजा देने की मांग

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है. इन धाराओं में दुष्कर्म जैसे जघन्य अपराध के लिए कठोर दंड का प्रावधान है, विशेषकर जब पीड़िता वृद्ध और असहाय हो. कानूनी जानकारों के अनुसार, इस तरह के मामलों में अदालतें सख्त रुख अपनाती हैं और दोष सिद्ध होने पर लंबी सजा का प्रावधान है.



