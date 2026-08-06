नाबालिग से अनाचार, आरोपी बिहार के पटना से गिरफ्तार! सरगुजा पुलिस जल्द करेगी खुलासा
अंबिकापुर में आदिवासी लड़की के साथ गलत काम हुआ था, जिसके बाद नाराज लोगों ने कल एसपी दफ्तर पर प्रदर्शन भी किया.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : August 6, 2026 at 2:54 PM IST
सरगुजा: नाबालिग ट्राइबल से दुष्कर्म करने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. पकड़े गए आरोपी को सरगुजा पुलिस ने बिहार के पटना से गिरफ्तार किया. बिहार पुलिस की मदद से आरोपी तरुण जायसवाल को गिरफ्तार किया गया. पकड़े गए आरोपी पर आरोप है कि उसने नाबालिग का शारीरिक शोषण किया. पुलिस ने आरोपी तरुण जायसवाल के साथ उसकी महिला मित्र को भी पकड़ा है. पकड़े गए लोगों को लेकर सरगुजा पुलिस ने अभी तक कोई खुलासा नहीं किया है. सूत्रों की मानें तो तरुण जायसवाल और उसकी महिला मित्र की गिरफ्तारी की जा चुकी है. जल्द ही पुलिस इस संबंध में कोई बड़ा खुलासा भी कर सकती है.
दुष्कर्म का आरोपी बिहार के पटना से गिरफ्तार:सूत्र
सूत्रों के मुताबिक बिहार पुलिस के साथ सरगुजा पुलिस की कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद आरोपी को अंबिकापुर पुलिस लेकर सरगुजा आएगी. आरोपी तरुण जायसवाल पर आरोप है कि उसने आदिवासी बच्ची के साथ गलत काम किया और पकड़े जाने के डर से फरार हो गया. आरोपी सरगुजा के एक ग्राम पंचायत की उपसरपंच का पति है. उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही सरगुजा पुलिस आरोपी को लेकर अंबिकापुर पहुंचेगी. हालाकि पुलिस की ओर से अभी तक इस संबंध में कुछ भी खुलासा नहीं किया गया है.
गिरफ्तारी को लेकर एसपी दफ्तर पर हुआ था प्रदर्शन
आपको बता दें कि कल ही कल ही सर्व आदिवासी समाज ने आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर उग्र प्रदर्शन करते हुए एसपी कार्यालय का घेराव किया गया था. जिसके बाद देर रात ये सूचना मिली की आरोपी गिरफ्तार हो चुका है. हालांकि पुलिस ने आधिकारिक पुष्टि गिरफ्तारी को लेकर नहीं की है. लेकिन सूत्रों के अनुसार आरोपी गिरफ्तार हो चुका है. मामले की विस्तृत जानकारी पुलिस के खुलासे के बाद ही मिल पाएगी.
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