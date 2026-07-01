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नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म मामला: अब तक 14 आरोपी गिरफ्तार, तड़के 3:30 बजे तीन होटलों पर चला बुलडोजर

शहरभर में भड़के जनआक्रोश के बाद बुधवार तड़के करीब 3:30 बजे जिला प्रशासन ने आरोपियों के 3 होटलों पर बुलडोजर चलाकर अवैघ निर्माण ढहाया.

तीन होटलों पर चला बुलडोजर
तीन होटलों पर चला बुलडोजर (ETV Bharat Sri Ganganagar)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 1, 2026 at 2:02 PM IST

4 Min Read
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श्रीगंगानगर: 13 वर्षीय नाबालिग बालिका से कथित सामूहिक दुष्कर्म के मामले में श्रीगंगानगर पुलिस की जांच लगातार नए खुलासे कर रही है. जांच में सामने आया है कि नाबालिग 18 जून से 21 जून तक अलग-अलग होटलों में रही. पुलिस का कहना है कि इस दौरान कई लोगों ने उसके साथ दुष्कर्म किया, अब तक 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि अन्य संदिग्धों से पूछताछ जारी है.

होटलों पर कार्रवाई: इस क्रूर और अमानवीय घटना के बाद पूरे शहर में भारी जनाक्रोश देखने को मिला. आमजन, सामाजिक संगठनों और विभिन्न राजनीतिक दलों ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की. इसके बाद बुधवार तड़के करीब 3:30 बजे पुलिस और प्रशासन ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए होटल जॉय इन, होटल सफायर और होटल खुंगर पर बुलडोजर चलाया, जहां नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया.

पुलिस अधीक्षक हरिशंकर यादव (ETV Bharat Sri Ganganagar)

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ई-रिक्शा चालक ने पहुंचाया होटल: पुलिस अधीक्षक हरिशंकर यादव ने बताया कि 18 जून को घर से निकली नाबालिग सबसे पहले एक ई-रिक्शा चालक के संपर्क में आई. उसने उसे बहला-फुसलाकर सबसे पहले हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र स्थित होटल जॉय इन पहुंचाया. आरोप है कि इसके बाद 18 से 21 जून के बीच उसे अलग-अलग होटलों में ले जाया गया, जहां कई लोगों ने उसके साथ दुष्कर्म किया. इस वारदात में होटल मालिक और मैनेजन की भूमिका सामने आई है. बालिका की मां द्वारा गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद पुलिस ने मोबाइल लोकेशन, सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर बालिका को बरामद कर मामले का खुलासा किया.

जांच में मिले डिजिटल साक्ष्य: पुलिस ने होटल रजिस्टर, सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल फोन और डिजिटल रिकॉर्ड की जांच की. एसपी के अनुसार, होटल प्रबंधकों के मोबाइल फोन से बालिका की तस्वीरें कई लोगों को भेजे जाने के साक्ष्य मिले हैं. मोबाइल चैट और कॉल डिटेल की जांच में कई नए नाम सामने आए हैं. इन्हीं के आधार पर अन्य संदिग्धों की पहचान कर पूछताछ की जा रही है.

पीड़िता ने लगाए गंभीर आरोप: एसपी ने बताया कि 23 जून को एक होटल से बरामद की गई बालिका ने आरोप लगाया कि उसे बंधक बनाकर रखा गया था तथा होटल संचालक और मैनेजर अन्य लोगों को बुलाकर उसका यौन शोषण कराते रहे. उसने यह भी आरोप लगाया कि एक ई-रिक्शा चालक उसे होटल संचालकों तक लेकर गया था. पुलिस इन आरोपों की जांच कर रही है. अब तक 14 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं.

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आठवें दिन प्रशासन की बड़ी कार्रवाई: घटना के विरोध में शहरभर में लगातार प्रदर्शन हुए. विभिन्न राजनीतिक दलों, महिला संगठनों और सामाजिक संस्थाओं ने जिला कलेक्ट्रेट पर धरना देकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और अवैध गतिविधियों में संलिप्त होटलों पर कार्रवाई की मांग की. इसी बीच बुधवार तड़के करीब 3:30 बजे जिला प्रशासन ने होटल जॉय इन, होटल सफायर और होटल खुंगर पर एक साथ जेसीबी और हाइड्रोलिक मशीनों से कार्रवाई की. कार्रवाई जिला कलेक्टर डॉ. अमित यादव और पुलिस अधीक्षक हरिशंकर यादव के निर्देशन में हुई. मौके पर एसडीएम नयन गौतम, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दीपक शर्मा, सीओ सिटी विष्णु खत्री, कोतवाली थाना प्रभारी पृथ्वी पाल सिंह सहित 50 से अधिक पुलिसकर्मी और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे.

जांच जारी, कोई दोषी नहीं बचेगा: पुलिस अधीक्षक हरिशंकर यादव ने बताया कि अब तक 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है. साथ ही कुछ अन्य संदिग्धों से पूछताछ जारी है. उन्होंने कहा कि जांच तकनीकी साक्ष्यों, पीड़िता के बयान और अन्य उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर आगे बढ़ रही है, यदि जांच में अन्य लोगों की संलिप्तता सामने आती है तो उनके खिलाफ भी तत्काल कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिन होटलों में यह घटनाक्रम हुआ, उनके खिलाफ भी नियमानुसार सख्त प्रशासनिक कार्रवाई की गई है.

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