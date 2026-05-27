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दुष्कर्म के दोषियों को मिली 20-20 साल की सजा, अबतक 9 आरोपी पहुंचे जेल

धमतरी: नाबालिगों के साथ दुश्कर्म के तीन अलग-अलग केसों में कोर्ट ने तीन आरोपियों को 20-20 साल की सजा सुनाई. सश्रम कारावास के साथ-साथ तीन-तीन हजार का आर्थिक अर्थदंड भी कोर्ट ने लगाया है. कोर्ट से आए फैसले के बाद धमतरी पुलिस अधीक्षक ने कहा कि पुलिस महिला एवं बाल अपराधों को लेकर लगातार जीरो टॉलरेंस मोड पर काम करती रहेगी.

पुलिस अधीक्षक सूरज सिंह परिहार ने कहा कि गंभीर अपराधों, खासकर महिला एवं बाल संरक्षण से जुड़े मामलों की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है. विवेचना अधिकारियों को वैज्ञानिक जांच, तकनीकी साक्ष्यों के उपयोग और न्यायालय में मजबूत सबूत पेश करने के निर्देश दिए गए हैं, जिसका परिणाम अब लगातार न्यायालय के फैसलों में दिखाई दे रहा है. एसपी सूरज सिंह परिहार ने कहा कि जांच अधिकारियों ने जिस तरह से कोर्ट में आरोपियों के खिलाफ मजबूत सबूत रखा, उससे पुलिस की कार्यशैली और अच्छी हुई है, लोगों का भरोसा भी पुलिस की कार्यशैली पर बढ़ा है. एसपी सूरज सिंह परिहार ने तीनों ही मामलों में जांच अधिकारियों को सम्मानित किए जाने की घोषणा की है.

दोषियों को मिली 20 साल की सजा (ETV Bharat)

महिला एवं बाल अपराधों के मामलों में त्वरित, निष्पक्ष और प्रभावी कार्रवाई जारी रहेगी तथा दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है: सूरज सिंह परिहार, एसपी, धमतरी

क्या है पॉक्सो एक्ट

पॉक्सो एक्ट का पूरा नाम 'प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस' है. यह 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को यौन शोषण और उत्पीड़न से बचाने के लिए भारत में बनाया गया एक सख्त और विशेष कानून है. इस तरह के मामलों की सुनवाई बंद कमरे में विशेष न्यायाधीशों द्वारा की जाती है.