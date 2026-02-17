ETV Bharat / state

दुष्कर्म व जबरन धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने वाला आरोपी गिरफ्तार, अब सलाखों के पीछे कटेगी जिंदगी

पुलिस ने फरार चल रहे दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. जिसके बाद आरोपी को सलाखों के पीछे भेज दिया गया है.

Physical Abuse Accused Arrested
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी (Photo-ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : February 17, 2026 at 12:18 PM IST

2 Min Read
खटीमा: उधम सिंह नगर जनपद के खटीमा क्षेत्र में युवती के साथ दुष्कर्म और जबरन धर्म परिवर्तन के आरोप के बाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. फरार चल रहे आरोपी को पुलिस ने दबिश देकर गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी को न्यायालय में पेश कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है.

खटीमा कोतवाली पुलिस ने युवती से दुष्कर्म व जबरन धर्म परिवर्तन के मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. पूरा मामला कोतवाली क्षेत्र का है जहां एक युवती ने पुलिस को दी तहरीर में एक युवक निवासी सितारगंज पर गंभीर आरोप लगाए. युवती का कहना है कि आरोपी ने उसके साथ शारीरिक शोषण किया, जबरन धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया, अपनी पत्नी के आधार कार्ड पर उसकी फोटो लगाई और विरोध करने पर उसकी बड़ी बहन के साथ मारपीट की. शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 64, 77, 78, 351(2), 329(4), 115(2) समेत अन्य अन्य में मुकदमा दर्ज किया. मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए एसएसपी के निर्देश पर पुलिस अधीक्षक रुद्रपुर और क्षेत्राधिकारी खटीमा के पर्यवेक्षण में विशेष टीम गठित की गई.

विवेचना की जिम्मेदारी उप निरीक्षक प्रियंका टम्टा थाना नानकमत्ता को सौंपी गई. लगातार दबिश के बाद 16 फरवरी को मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम कंजाबाग मार्ग पर आम की बगिया के पास पहुंची, जहां आरोपी संदिग्ध अवस्था में खड़ा मिला. पूछताछ में पहचान की पुष्टि होते ही पुलिस ने उसे मौके से गिरफ्तार कर लिया. कोतवाल खटीमा विजेंद्र शाह के अनुसार आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया है, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जिला उपकारागार हल्द्वानी भेज दिया गया है. मामले की विवेचना जारी है और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की गहन जांच में जुटी है.

रेप का आरोपी पंजाब से गिरफ्तार: रुद्रपुर पुलिस को एक महत्वपूर्ण सफलता हाथ लगी है. नाबालिग को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाने वाले अभियुक्त को पुलिस ने पंजाब के अमृतसर जिले से गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए नाबालिग को सकुशल बरामद कर लिया है. जिसके बाद अभियुक्त को न्यायालय में पेश करने की कार्रवाई जारी है.

