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बोकारो में भू-धंसान की वजह से फुसरो- गोमिया मुख्य मार्ग बंद, रांची से आने वाली विशेषज्ञ टीम करेगी जांच

भू-धंसान के बाद धंस गई जमीन ( Etv Bharat )

बोकारो: बेरमो के CCL ढोरी जीएम कार्यालय के मुख्य द्वार के पास भू-धंसान से प्रभावित सड़क का बेरमो एसडीएम मनोज कुमार ने जायजा लिया. करीब 5 फीट नीचे धंस चुकी सड़क की स्थिति का निरीक्षण करने के बाद उन्होंने अधिकारियों से पूरे मामले की जानकारी ली.