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बोकारो में भू-धंसान की वजह से फुसरो- गोमिया मुख्य मार्ग बंद, रांची से आने वाली विशेषज्ञ टीम करेगी जांच

भू-धंसान के कारण फुसरो- गोमिया मुख्य मार्ग बंद, बैरिकेडिंग कर प्रशासन ने किया आवागमन बंद, रांची से आएगी विशेषज्ञ टीम.

Land subsidence after landslide
भू-धंसान के बाद धंस गई जमीन (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 2, 2026 at 5:35 PM IST

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बोकारो: बेरमो के CCL ढोरी जीएम कार्यालय के मुख्य द्वार के पास भू-धंसान से प्रभावित सड़क का बेरमो एसडीएम मनोज कुमार ने जायजा लिया. करीब 5 फीट नीचे धंस चुकी सड़क की स्थिति का निरीक्षण करने के बाद उन्होंने अधिकारियों से पूरे मामले की जानकारी ली.

फिलहाल थमा है भू-धंसान

मामले को लेकर बेरमो एसडीएम मनोज कुमार ने पथ निर्माण विभाग बोकारो एवं सीसीएल ढोरी के महाप्रबंधक राजीव कुमार से भी सुरक्षा को लेकर समीक्षा की. फिलहाल सड़क का धंसना थम गया है, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से जिला प्रशासन ने फुसरो-गोमिया मुख्य मार्ग पर आवागमन बंद कर बैरिकेडिंग कर दी है.

भू-धंसान के बाद टूट गई सड़क (Etv Bharat)

तकनीकी जांच के लिए रांची से विशेषज्ञ टीम आ रही है. विशेषज्ञ टीम मौके का मुआयना कर भू-धंसान के कारणों और सड़क की स्थिति का आकलन करेगी. जांच रिपोर्ट के आधार पर सड़क को सुरक्षित करने और आवागमन बहाल करने को लेकर आगे की कार्रवाई की जाएगी: मनोज कुमार, एसडीएम

भू-धंसान के बाद खाली कराई गई कई दुकानें

गौरतलब है कि रविवार से शुरू हुए भू-धंसान के बाद अब तक सड़क करीब 5 फीट नीचे धंस गई थी. इसकी जद में आने से कई अस्थाई दुकानें भी क्षतिग्रस्त हुई हैं. हालांकि प्रशासन ने एहतियात के तौर पर पहले ही दुकानों को खाली करा लिया था, जिससे बड़ा हादसा टल गया. फिलहाल सड़क बंद रहने से फुसरो-गोमिया मार्ग पर आवागमन प्रभावित है और जिला प्रशासन की नजर विशेषज्ञ टीम की जांच पर टिकी है.

मिट्टी की कटाई से बना लैंडस्लाइड का खतरा

बता दें कि रेलवे द्वारा दामोदर "रिवर एवं रेल डायवर्सन" को लेकर रेलवे लाइन एवं रोड के बीच खुदाई की गई थी, जिसमें लगातार बारिश के कारण पानी भरता गया और मिट्टी की कटाई होने से लैंडस्लाइड का खतरा बन गया, जिसके कारण भू-धंसान जैसी गंभीर समस्या का सामना करना पड़ा.

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