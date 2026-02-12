पूर्व सांसद करवरिया को Allahbad High Court ने दी जमानत, बेटी के गौना में होंगे शामिल
नैनी सेंट्रल जेल में बंद पूर्व सांसद को बड़ी राह, शॉर्ट टर्म बेल पर रिहा करने का आदेश दिया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : February 12, 2026 at 7:26 AM IST
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नैनी सेंट्रल जेल में बंद फूलपुर के पूर्व सांसद कपिल मुनि करवरिया को बड़ी राहत देते हुए सशर्त अल्पकालिक जमानत मंजूर कर ली है. न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय और न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल की खंडपीठ ने उन्हें 12 फरवरी से 14 फरवरी तक शॉर्ट टर्म बेल पर रिहा करने का आदेश दिया है, ताकि वह अपनी बेटी मीनाक्षी करवरिया के 13 फरवरी को होने वाले ‘गौना’ समारोह में शामिल हो सकें.
अर्जी में दिया ये हवाला: अर्जी में पारिवारिक कार्यक्रम का हवाला दिया गया था, जिस पर सरकारी अधिवक्ता ने भी गौना की तिथि की पुष्टि की. कोर्ट ने निर्देश दिया कि करवरिया 12 फरवरी शाम चार बजे के बाद रिहा होंगे और 14 फरवरी सुबह 11 बजे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रयागराज के समक्ष आत्मसमर्पण करेंगे.
साथ ही अदालत ने शर्त रखी कि जमानत अवधि में वे शांति बनाए रखेंगे, किसी गैरकानूनी गतिविधि में शामिल नहीं होंगे और उनके साथ 24 घंटे पुलिस सुरक्षा रहेगी. कोर्ट ने जेल प्रशासन को उनकी स्पॉन्डिलाइटिस समेत अन्य बीमारियों के उचित इलाज व फिजियोथेरेपी सुनिश्चित करने का निर्देश भी दिया. करवरिया को 1996 के जवाहर पंडित हत्याकांड में उम्रकैद की सजा मिली है.
ये भी पढ़ेंः हाईकोर्ट ने कहा; "जन्म से तय होती है जाति, धर्म परिवर्तन या अंतरजातीय विवाह से नहीं बदलती"