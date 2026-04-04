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नक्सलवाद खत्म होना बहुत जरुरी, कांग्रेस ने बहुत कुछ खोया : फूलो देवी नेताम

धमतरी : केंद्र और राज्य सरकार के नक्सल मुक्त अभियान को लेकर राज्यसभा सांसद फूलों देवी नेताम ने समर्थन जताया है. फूलोदेवी नेताम ने कहा है कि नक्सलवाद का खात्मा होना चाहिए.नक्सलवाद की वजह प्रदेश ही नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी ने बहुत कुछ खोया है.नक्सल हमले में कई कांग्रेस के नेता शहीद हुए हैं.



नक्सलवाद धीरे-धीरे हो रहा खत्म

फूलो देवी नेताम ने कहा कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद धीरे-धीरे खत्म हो रहा है, जो एक सकारात्मक संकेत हैं. बस्तर क्षेत्र हमेशा शांति और विकास चाहता है.लेकिन अब हालात पहले की तुलना में बेहतर होते दिखाई दे रहे हैं. फूलो देवी नेताम ने कहा कि नक्सलवाद के कारण कांग्रेस के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं को अपनी जान गंवानी पड़ी, जिससे पार्टी को भारी नुकसान हुआ.इस दौरान फूलो देवी नेताम ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा.

नक्सलवाद खत्म होना बहुत जरुरी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)