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नक्सलवाद खत्म होना बहुत जरुरी, कांग्रेस ने बहुत कुछ खोया : फूलो देवी नेताम

नक्सलवाद को लेकर राज्यसभा सांसद फूलो देवी नेताम ने कहा कि इसका खात्मा होना जरुरी है.इसका दंश कांग्रेस ने झेला है.

Phulo Devi Netam on Naxalism
नक्सलवाद खत्म होना बहुत जरुरी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 4, 2026 at 6:08 PM IST

3 Min Read
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धमतरी : केंद्र और राज्य सरकार के नक्सल मुक्त अभियान को लेकर राज्यसभा सांसद फूलों देवी नेताम ने समर्थन जताया है. फूलोदेवी नेताम ने कहा है कि नक्सलवाद का खात्मा होना चाहिए.नक्सलवाद की वजह प्रदेश ही नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी ने बहुत कुछ खोया है.नक्सल हमले में कई कांग्रेस के नेता शहीद हुए हैं.


नक्सलवाद धीरे-धीरे हो रहा खत्म

फूलो देवी नेताम ने कहा कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद धीरे-धीरे खत्म हो रहा है, जो एक सकारात्मक संकेत हैं. बस्तर क्षेत्र हमेशा शांति और विकास चाहता है.लेकिन अब हालात पहले की तुलना में बेहतर होते दिखाई दे रहे हैं. फूलो देवी नेताम ने कहा कि नक्सलवाद के कारण कांग्रेस के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं को अपनी जान गंवानी पड़ी, जिससे पार्टी को भारी नुकसान हुआ.इस दौरान फूलो देवी नेताम ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा.

नक्सलवाद खत्म होना बहुत जरुरी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बीजेपी कार्यकाल के दौरान कई बड़ी नक्सली घटनाएं हुईं, जिनमें सैकड़ों जवानों और आम लोगों की मौत हुई.उस दौरान कई फर्जी मुठभेड़ों की घटनाएं भी सामने आईं, जिनमें बड़ी संख्या में आदिवासियों की जान गई. कांग्रेस सरकार बनने के बाद ऐसी घटनाओं पर रोक लगी और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों को प्राथमिकता दी गई- फूलो देवी नेताम, राज्यसभा सांसद


'कांग्रेस सरकार में नक्सलवाद हुआ कमजोर'

राज्यसभा सांसद ने कहा कि कांग्रेस सरकार के दौरान नक्सल प्रभावित परिवारों के पुनर्वास पर विशेष ध्यान दिया गया और उन्हें मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं. शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और रोजगार जैसे क्षेत्रों में काम होने से लोगों का विश्वास शासन व्यवस्था में बढ़ा और इसका असर अब नक्सलवाद के कमजोर पड़ने के रूप में दिखाई दे रहा है. उन्होंने यह भी कहा कि बड़े-बड़े नक्सली नेताओं का सरेंडर करना इस बात का संकेत है कि क्षेत्र में शांति स्थापित हो रही है.


रसोई गैस की समस्या पर भी उठाए सवाल

इसके अलावा उन्होंने देश में रसोई गैस की समस्या को लेकर भी केंद्र सरकार पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि गैस सिलेंडर की उपलब्धता और बढ़ती कीमतों से आम जनता परेशान है. इस मुद्दे को लेकर विपक्ष सदन से लेकर सड़क तक संघर्ष जारी रखेगा और आम लोगों की आवाज उठाता रहेगा.

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