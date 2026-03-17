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देवपुर नेचर कैंप में सीखेंगे फोटोग्राफी की टेक्नीक और ट्रिक, जंगल के बीच कैमरा ऑपरेट करने की मिलेगी ट्रेनिंग

कार्यशाला में अनुभवी फोटोग्राफर और प्रशिक्षक प्रतिभागियों को ट्रेनिंग देंगे. इनमें ऋषि माणिक दास, डॉ. राहुल शाक्य और सुबनारुण बराल जैसे लोगों के नाम शामिल हैं. ये सभी विशेषज्ञ लंबे समय से वाइल्ड लाइफ और नेचर फोटोग्राफी के क्षेत्र में काम कर रहे हैं और देश के कई हिस्सों में प्रशिक्षण दे चुके हैं. इनके अनुभव से प्रतिभागियों को प्रोफेशनल स्तर की समझ मिलेगी.

इस कार्यशाला की सबसे खास बात यह है कि प्रतिभागियों को किताबों या प्रेजेंटेशन से नहीं, बल्कि सीधे फील्ड में जाकर सिखाया जाएगा. सुबह की रोशनी, पेड़ों के बीच छनती धूप, पक्षियों की हलचल और वन्यजीवों की गतिविधियों के बीच कैमरा संभालना ही इस प्रशिक्षण का मकसद होगा. प्रतिभागियों को बताया जाएगा कि किस तरह प्रकृति को सिर्फ देखा नहीं, बल्कि महसूस किया जाना चाहिए.

बलौदा बाजार: जंगल, हरियाली और प्राकृतिक शांति के बीच अब कैमरे की क्लिक गूंजेगी. देवपुर नेचर कैंप में 2 दिवसीय वाइल्ड लाइफ एंड नेचर फोटोग्राफी कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है. कार्यशाला में वनकर्मियों और युवाओं को सीधे प्रकृति के बीच रहकर सीखने का मौका मिलेगा. वनमण्डल स्तर पर आयोजित इस खास प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य सिर्फ फोटोग्राफी सिखाना नहीं, बल्कि प्रकृति और वन्यजीवों के प्रति संवेदनशीलता डेवलप करना भी है. यही वजह है कि इस कार्यशाला को किसी हॉल या क्लासरूम में नहीं, बल्कि जंगल के बीच आयोजित किया जा रहा है.





टेक्नीक के साथ सीखेंगे कैमरा चलाने की ट्रिक

इस प्रशिक्षण में सिर्फ कैमरे का बटन दबाना नहीं सिखाया जाएगा, बल्कि यह भी समझाया जाएगा कि एक अच्छी फोटो के पीछे की सोच क्या होती है. प्रतिभागियों को एक्सपोज़र ट्रायंगल (एपर्चर, शटर स्पीड और ISO), फोकस, फ्रेमिंग और कैमरा हैंडलिंग जैसे तकनीकी पहलुओं की जानकारी दी जाएगी. साथ ही मोबाइल फोटोग्राफी की आधुनिक तकनीकों पर भी खास फोकस रहेगा, ताकि हर कोई अपने उपलब्ध साधनों से बेहतर तस्वीरें ले सके. डीएसएलआर और मिररलेस कैमरों के बेसिक से लेकर एडवांस उपयोग तक की जानकारी दी जाएगी. यह प्रशिक्षण उन लोगों के लिए भी उपयोगी रहेगा, जो फोटोग्राफी में नए हैं और उन लोगों के लिए भी, जो इसे आगे बढ़ाना चाहते हैं.





प्रकृति को देखने का नया नजरिया सीखने का मिलेगा मौका

कार्यशाला के दौरान प्रतिभागियों को यह भी सिखाया जाएगा कि किसी भी दृश्य को अलग नजरिए से कैसे देखा जाना चाहिए. रूल ऑफ थर्ड्स, कम्पोजिशन, प्राकृतिक रोशनी का सही उपयोग और विषय के चयन जैसे पहलुओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा. जंगल में किसी पक्षी की हल्की सी हरकत या किसी जानवर की चाल को सही समय पर कैद करना ही असली कला है, और यही इस प्रशिक्षण का केंद्र बिंदु होगा.





दूसरे दिन एडिटिंग और रिव्यू की होगी ट्रेनिंग

कार्यशाला का दूसरे दिन फोटो एडिटिंग और समीक्षा की जानकारी दी जाएगी. प्रतिभागियों को सिखाया जाएगा कि ली गई तस्वीरों को कैसे बेहतर बनाया जाता है. कलर करेक्शन, क्रॉपिंग, बेसिक एडिटिंग और मोबाइल ऐप्स के जरिए फोटो को आकर्षक बनाने के तरीके बताए जाएंगे. इसके साथ ही प्रतिभागियों द्वारा ली गई तस्वीरों का विशेषज्ञों द्वारा रिव्यू किया जाएगा. यह सत्र सबसे महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इसमें सीधे फीडबैक मिलेगा और गलतियों को समझने का मौका भी.



वनकर्मी बनेंगे मास्टर ट्रेनर

इस कार्यशाला का एक बड़ा उद्देश्य वन विभाग के कर्मचारियों को इस तरह प्रशिक्षित करना है कि वे आगे अपने-अपने परिक्षेत्रों में दूसरों को भी प्रशिक्षण दे सकें. यानी यह सिर्फ दो दिन का कार्यक्रम नहीं, बल्कि एक दीर्घकालिक पहल है. प्रशिक्षण के बाद वनकर्मी अपने क्षेत्रों में मास्टर ट्रेनर की भूमिका निभाएंगे और अन्य कर्मचारियों व स्थानीय लोगों को भी जागरूक करेंगे.





युवाओं की भागीदारी से बढ़ेगी जागरूकता

कार्यशाला में युवान वॉलेंटियर्स की भागीदारी भी सुनिश्चित की गई है. इससे युवाओं में प्रकृति और जैव विविधता के प्रति रुचि और जिम्मेदारी दोनों बढ़ेगी. इन दिनों सोशल मीडिया पर फोटो और वीडियो पोस्ट करने का महत्व बढ़ गया है, ऐसे में यदि युवा सही दिशा में फोटोग्राफी सीखते हैं, तो वे पर्यावरण संरक्षण के संदेश को भी प्रभावी तरीके से लोगों तक पहुंचा सकते हैं.

कार्यशाला को लेकर डीएफओ का बयान

वनमण्डलाधिकारी गणवीर धम्मशील ने बताया कि यह कार्यशाला सिर्फ तकनीकी प्रशिक्षण नहीं, बल्कि एक जागरूकता अभियान भी है. उनका कहना है कि जब कोई व्यक्ति खुद प्रकृति को करीब से देखता और समझता है, तो उसके भीतर संरक्षण की भावना अपने आप विकसित हो जाती है. फोटोग्राफी इस दिशा में एक मजबूत माध्यम बन सकती है